О долгой уборке можно забыть: какой фрукт нужно ставить в микроволновку

Стойкие пятнами от еды в микроволновой печи можно убрать за 5 минут.

https://glavred.info/lifehack/o-dolgoy-uborke-mozhno-zabyt-kakoy-frukt-nuzhno-stavit-v-mikrovolnovku-10730186.html Ссылка скопирована

Как помыть микроволновку изнутри / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как быстро помыть микроволновую печь

Что нельзя в ней разогревать

Микроволновая печь незаменимый прибор на кухне, который есть почти в каждом доме. Она очень проста в использовании, но ее очистка - еще та задача. Ведь на стенках микроволновой печи часто появляются жирные и стойкие пятна, которые трудно отмыть.

Главред решил разобраться, как легко помыть микроволновую печь внутри.

видео дня

Чем можно помыть микроволновую печь

Express.co.uk рассказывает, что очистить микроволновую печь можно без трения или химических средств. В частности, для этого можно использовать только лимон и миску с водой.

Отмечается, что лимон хорошо очищает микроволновые печи, так как нагрев в воде создает пар, который смягчает засохшие остатки пищи и жир, позволяя их вытирать без усилий.

"Лимоны содержат натуральную лимонную кислоту, которая помогает расщеплять жир и нейтрализовать остатки пищи, а цитрусовые масла, выделяемые в пару, оставляют микроволновую печь свежей", - говорится в сообщении.

Как почистить микроволновую печь лимоном

Чтобы почистить микроволновую печь нужно разрезать один лимон пополам, выжать сок в миску с водой и положить туда половинки лимона.

После этого миску надо положить в микроволновую печь, включить ее на полную мощность на три минуты. После того, как таймер закончится, оставьте дверцу закрытой еще на несколько минут.

В конце достаточно протереть стенки микроволновой печи влажной тряпкой. Грязь просто соскользнет даже без сильного трения.

В то же время, для особо стойкой грязи, в воду можно добавить чайную ложку пищевой соды, которая поможет расщеплять жирные пятна.

Как убрать неприятный запах из микроволновки / Инфографика: Главред

Что нельзя разогревать в микроволновке

Биохимик Глеб Репич в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал, что микроволновые печи не представляют угрозы для человека, но при условии, если ими правильно пользоваться.

Он также сказал, что нельзя разогревать в микроволновой печи:

продукты, завернутые в фольгу;

посуду с золотой или серебряной окантовкой;

сырые яйца;

бутылки;

герметично закрытые контейнеры;

бумагу.

Что нельзя ставить в микроволновку - видео:

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред