Понадобится кухонная фольга: простой трюк, как легко убрать налет с крана

Рассказываем, как вернуть блеск крану с помощью кухонной фольги.

Как избавиться от налета на смесителе - чем натереть краны чтобы блестели/ Коллаж: Главред, фото: Freepik, скриншот

Вы узнаете:

Как избавиться от налета на кранах

Чем натереть краны, чтобы блестели

Хромированные смесители, даже несмотря на регулярную уборку могут быстро терять свой вид из-за пятен от жесткой воды и мыльного налета.

Главред расскажет о простом трюке, с помощью которого кран засияет без лишних затрат.

Вместо дорогих чистящих средств можно использовать то, что всегда есть под рукой - обычную алюминиевую фольгу. Об этом пишет Apartment Therapy.

Чем натереть краны, чтобы блестели

Фольга имеет легкую абразивность, достаточную для того, чтобы убрать минеральные отложения, но при этом не поцарапать металл. Во время полировки образуется оксид алюминия, который действует как естественный полировочный агент. Именно эта реакция помогает сделать поверхность сияющей и даже уменьшить мелкие следы ржавчины.

Как очистить кран от налета

Достаточно смять небольшой кусок фольги в шарик и аккуратно протереть кран. Если смочить фольгу водой, эффект против мыльного налета будет еще лучше. После очистки рекомендуем тщательно вытереть поверхность насухо, чтобы избежать новых следов.

Алюминиевая фольга лучше всего работает на классических хромированных поверхностях. Она быстро убирает тусклые пятна и возвращает металлу сияние. Но на матовых или специальных покрытиях, которые легко повредить, рекомендуем выбрать другой способ, чтобы избежать царапин.

Этот лайфхак особенно удобен для тех, кто не хочет тратить деньги на специальные спреи или пасты. Фольга работает быстро, не требует дополнительных средств и позволяет поддерживать опрятность ванной комнаты без лишних усилий.

Смотрите видео о том, как обычной кухонной фольгой избавиться от надоедливого налета из крана:

Об источнике: Apartment Therapy Apartment Therapy - это независимое американское онлайн-медиа, специализирующееся на дизайне интерьера, организации пространства и стиле жизни. Основанное в 2004 году дизайнером Максвеллом Райаном, оно стало одним из самых известных ресурсов в сфере домашнего декора и получило премию Webby.

