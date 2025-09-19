Укр
Плесень в ванной исчезнет после одного простого средства: даже тереть не придется

Алёна Воронина
19 сентября 2025, 15:31
31
Одно средство поможет избавиться от плесени в ванной очень быстро и просто.
Плесень в ванной исчезнет после одного простого средства: даже тереть не придется
Плесень в ванной исчезнет после одного простого средства/ коллаж Главред, фото: pixabay.com, скрин YouTube

Вы узнаете:

  • Как отмыть плесень со швов плитки
  • Какое самое лучшее средство от грибка в ванной

Плесень является серьезной проблемой для любого человека, который с ней сталкивался. Она может проникать в темные и влажные места дома, поэтому ванная комната является для нее наиболее благоприятной средой.

Когда плесень начинает "отвоевывать" себе территорию в ванной комнате, это может стать гораздо серьезнее, чем просто неприятный запах - это риск для здоровья, который многие решают игнорировать, пока не появятся некоторые неприятные симптомы.

видео дня

Эксперты говорят, что частая уборка, хорошая вентиляция и снижение влажности являются важными первыми шагами для устранения этой проблемы. Нужно часто открывать окна и проветривать помещение, а также убедиться, что вытяжные вентиляторы работают, и устранить любые протечки.

Но иногда даже этого недостаточно, чтобы удалить стойкие пятна плесени, особенно когда они начинают поглощать старый герметик.

Инфлюенсер по вопросам уборки Afelias Kitchen поделилась в TikTok простым и недорогим трюком, который не требует много усилий. Нужно будет лишь немного отбеливателя, кухонные полотенца и немного времени, пишет express.co.uk.

Сперва нужно будет смочить кухонное полотенце или бумажные полотенца и положить их на участки, пораженные плесенью, убедившись, что они хорошо покрыты. После того, как вы положили их, надо будет полить их обычным бытовым отбеливателем, чтобы влажное кухонное полотенце могло впитать чистящее средство.

В конце концов надо оставить все на ночь, и утром убрать полотенца и протереть места, которые были поражены плесенью.

"Делюсь этим простым лайфхаком, который может временно предотвратить образование плесени на вашем герметике. Некоторое время назад у нас под душевой стояла вода, и чрезмерная влага привела к тому, что герметик так сильно заплесневел, что мне нужно было быстрое и экономически эффективное решение, и это сработало на все 100%", - рассказала блогер.

В то же время она отметила, что это быстрое решение проблемы, но если проблема не исчезает, то стоит заменить герметик и выяснить основную причину, чтобы убедиться, что вы не допустите ухудшения ситуации.

Также блогер подчеркнула, что такой метод не предназначен для того, чтобы его часто использовать, если проблема будет возвращаться.

Если вы будете использовать метод с отбеливателем, то ванная должна хорошо проветриваться в течение ночи, поэтому все окна должны быть широко открытыми. И при этом, чтобы не навредить своему здоровью, лучше не находиться в эту ночь в этом помещении. Или же можно испытать такой метод днем, когда вы не находитесь дома.

Как избавиться от плесени на стенах
Как избавиться от плесени на стенах/ Инфографика: Главред

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ванная ванна лайфхак уборка
