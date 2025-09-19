Укр
Что делать со святой водой, которой много лет: священник ответил

Алёна Воронина
19 сентября 2025, 09:21
Отец Алексей объяснил, что нужно делать со святой водой, которая уже простояла много лет.
Крещение, отець Алексей Филюк
Что делать со святой водой, которой много лет/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин из видео

Иногда бывает так, что освященная вода стоит дома очень долго - даже по несколько лет. И в таких случаях возникает вопрос, что делать с такой водой.

Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк. Первоначально он отметил, что не стоит такую воду держать и не использовать годами.

"А она почему стоит много лет? Нужно ее пить. С водичкой что делают? Воду пьют. Вода - это жизнь. Христос говорит: "Я есть источник живой воды", - подчеркнул священник.

Он отметил, что освященная вода - благословенная.

Также он опроверг миф о том, что священники освящают воду только серебряным крестом.

"Говорят, что с серебряным крестом священник освящает воду. А где тот серебряный крест? У кого есть? У меня лично деревянный. Но по молитве молекулы воды меняются, и Дух Святой ее освящает. Она стоит по 10 лет. Что с ней делать? Выпить. Она есть, как бы сказать, благословенная, на исцеление души и тела, а не так, чтобы она стояла в шкафах. Посвятили водичку - выпили", - сказал отец Алексей Филюк.

В то же время он подчеркнул, что Бог потом будет спрашивать не о том, выпили мы святую воду или нет, а о том, как мы прожили жизнь.

О персоне: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

священники священник питьевая вода Алексей Филюк
