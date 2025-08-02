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Нужно ли ставить памятники при дорогах: священник ответил

Алёна Воронина
2 августа 2025, 13:49
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Отец Алексей Филюк объяснил, стоит ли ставить памятник или крест на обочине возле того места, где кто-то погиб в ДТП.
Дорога, священник Алексей Филюк
Нужно ли ставить памятники при дорогах/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Нужно ли ставить памятники при дорогах
  • Может ли это навредить живым людям

Часто на обочине рядом с местами, где произошли ДТП и погибли люди, можно увидеть установленные памятники или кресты.

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк объяснил, действительно ли стоит ставить памятники и кресты в таких местах.

видео дня

По словам священника, так делать не стоит. Он пояснил, что если действовать по такой логике, тогда уже можно ставить кресты и возле скамеек, где кто-то сидел и умер, или в любых других местах.

"Ну, смотрите, братья и сестры, если по такому принципу работать и по такой логике делать памятные знаки, то что получается? В каждом парке, где на скамейке умер Иван или бабушка какая-то надо ставить крест сразу. Во всем цивилизованном мире это не практикуется, потому что дорога для того, чтобы по ней ездили люди", - отметил он.

Отец Алексей Филюк отметил, что кладбище - место захоронения умерших, и там по традиции нужно ставить памятники и кресты. А дорога - это дорога, и она предназначена не для того, чтобы ставить вдоль дороги памятники и кресты.

"При всем уважении ко всем, но если так ставить по умершим или погибшим на дороге, то надо, получается, ставить и в других ситуациях. Например, бабушка умерла на огороде, сажая картошку - то надо ставить там памятник. Умерла женщина в подъезде - надо монумент поставить, что "здесь умерла Ганка". Или в парке надо ставить целый комплекс, потому что там кто-то умер. Будем христианами, будем мудрыми, и меньше всего выдумывать. Во всем мире никто не ставит так, ведь дороги для того, чтобы ездить. И не надо здесь всяких надстроек у дороги ставить, потому что это опасно для живых", - подытожил священник.

Смотрите видео о том, нужно ли ставить памятники при дорогах:

Как ранее рассказывал Главред, священник ответил, можно ли исповедоваться онлайн. Отец Алексей Филюк объяснил, можно ли не приходить в церковь, а исповедаться в онлайн-режиме.

Также ранее церковь расставила точки над "і" относительно того, как правильно обращаться к родителям - на "ты" или на "вы". Часто у многих людей могут возникать сомнения, как правильно обращаться к родителям. Священник дал разъяснения.

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О персоне: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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