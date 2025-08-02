Собаку заметят только остроглазые гении: на загадку есть всего 9 секунд

Непросто будет заметить, где именно спряталась собака.

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Где спрятана собака/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, jagranjosh

Оптические иллюзии - это отличный способ развить внимательность и навыки наблюдения. Если регулярно выполнять подобные задания, они могут стать эффективным тренажером для вашего ума. Со временем это не только улучшит вашу сообразительность, но и сделает решение новых головоломок значительно проще.

Такие визуальные загадки не только помогают тренировать мозг, но и служат отличным вариантом для досуга. Это занятие может быть как индивидуальным, так и коллективным - разгадывать их интересно как в одиночестве, так и вместе с друзьями или семьей.

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В следующем задании вам нужно найти собаку, которая прячется среди снега, пишет jagranjosh.

Чтобы найти животное, придется хорошенько напрячь зрение - пес хорошо маскируется, его практически совсем не видно. Придется очень хорошо постараться, чтобы его заметить.

Но времени на поиск немного - всего 9 секунд. Лишь немногим удается успеть за этот короткий срок.

Где спрятана собака/ jagranjosh

Однако, если сосредоточиться и проявить внимательность, вам вполне по силам справиться с задачей.

Правильный ответ - ниже.

Непросто будет найти собаку/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо догадаться, где буква Р среди F - надо быть чрезвычайно внимательным человеком, чтобы угадать. Непросто будет отыскать спрятанную букву, ведь она настолько хорошо замаскирована, что наш взгляд практически не останавливается на ней.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, где три отличия между парнями - на поиск разгадки есть всего 15 секунд. Некоторые мелкие отличительные детали настолько искусно спрятаны, что только интеллектуальные гении смогут их отыскать.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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