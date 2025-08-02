Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Собаку заметят только остроглазые гении: на загадку есть всего 9 секунд

Алёна Воронина
2 августа 2025, 10:25
21
Непросто будет заметить, где именно спряталась собака.

Собака, загадка
Где спрятана собака/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, jagranjosh

Оптические иллюзии - это отличный способ развить внимательность и навыки наблюдения. Если регулярно выполнять подобные задания, они могут стать эффективным тренажером для вашего ума. Со временем это не только улучшит вашу сообразительность, но и сделает решение новых головоломок значительно проще.

Такие визуальные загадки не только помогают тренировать мозг, но и служат отличным вариантом для досуга. Это занятие может быть как индивидуальным, так и коллективным - разгадывать их интересно как в одиночестве, так и вместе с друзьями или семьей.

видео дня

В следующем задании вам нужно найти собаку, которая прячется среди снега, пишет jagranjosh.

Чтобы найти животное, придется хорошенько напрячь зрение - пес хорошо маскируется, его практически совсем не видно. Придется очень хорошо постараться, чтобы его заметить.

Но времени на поиск немного - всего 9 секунд. Лишь немногим удается успеть за этот короткий срок.

Загадка
Где спрятана собака/ jagranjosh

Однако, если сосредоточиться и проявить внимательность, вам вполне по силам справиться с задачей.

Правильный ответ - ниже.

Загадка
Непросто будет найти собаку/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо догадаться, где буква Р среди F - надо быть чрезвычайно внимательным человеком, чтобы угадать. Непросто будет отыскать спрятанную букву, ведь она настолько хорошо замаскирована, что наш взгляд практически не останавливается на ней.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, где три отличия между парнями - на поиск разгадки есть всего 15 секунд. Некоторые мелкие отличительные детали настолько искусно спрятаны, что только интеллектуальные гении смогут их отыскать.

Вас также может заинтересовать:

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Жесты доброй воли: партизаны подтвердили массовое бегство армии РФ с позиций фронта

Жесты доброй воли: партизаны подтвердили массовое бегство армии РФ с позиций фронта

09:53Война
"Будет несколько встреч": Трамп сказал, когда может увидеться с Путиным

"Будет несколько встреч": Трамп сказал, когда может увидеться с Путиным

09:24Мир
Путин использует Медведева для ядерного запугивания Запада, - ISW

Путин использует Медведева для ядерного запугивания Запада, - ISW

08:58Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Впервые за много лет: Галкин обрезал кудри и показался в кардинально новом образе

Впервые за много лет: Галкин обрезал кудри и показался в кардинально новом образе

Китайский гороскоп на завтра 2 августа: Драконам - травма, Лошадям - тревога

Китайский гороскоп на завтра 2 августа: Драконам - травма, Лошадям - тревога

Температура упадет до +11: украинцам объявили о серьезных изменениях в погоде

Температура упадет до +11: украинцам объявили о серьезных изменениях в погоде

Бежали с Донбасса, но пережить войну не смогли: ракета убила почти всю семью в Киеве

Бежали с Донбасса, но пережить войну не смогли: ракета убила почти всю семью в Киеве

"Визитка" Киева имела другое название: как в СССР на 15 лет переименовали Крещатик

"Визитка" Киева имела другое название: как в СССР на 15 лет переименовали Крещатик

Последние новости

11:04

Забрала и увезла сына: путинистка Королева рассорилась с невесткой

10:25

Собаку заметят только остроглазые гении: на загадку есть всего 9 секунд

10:08

Гороскоп на август 2025 для Козерогов: когда подписывать контракт и искать любовьВидео

09:53

Жесты доброй воли: партизаны подтвердили массовое бегство армии РФ с позиций фронта

09:27

Гороскоп на август 2025 для Водолеев: любовь, деньги, новые возможностиВидео

Продолжение войны Россией вернет ее к состоянию СССР перед развалом - ОгрызкоПродолжение войны Россией вернет ее к состоянию СССР перед развалом - Огрызко
09:24

"Будет несколько встреч": Трамп сказал, когда может увидеться с Путиным

08:58

Путин использует Медведева для ядерного запугивания Запада, - ISW

08:10

Российские обстрелы: показательная иллюстрация логики и намерений Путинамнение

08:09

Массированный удар дронов по РФ: горят НПЗ, радиозавод и не только - все деталиВидео

Реклама
06:10

Как потеря Покровска добавит масла в огонь войны?мнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки с лошадью за 39 секунд

05:25

Почему нельзя употреблять слово "виключити": учитель украинского языка объяснила

04:56

Гороскоп на завтра 3 августа: Овнам - долгожданный звонок, Весам - кража

04:32

Украина может убедить Путина закончить войну: дипломат назвал весомый аргумент

04:00

Готовятся обмены и новый законопроект: Зеленский анонсировал изменения для военнопленных

03:30

Бежали с Донбасса, но пережить войну не смогли: ракета убила почти всю семью в КиевеФото

03:00

Запрещали с детства: что на самом деле означает примета есть с ножа

02:15

"Произошел размен": экс-глава МИД раскрыл детали сделки США по УкраинеВидео

01:33

Поведут за собой миллионы: астрологи назвали ТОП-5 лидеров среди знаков зодиака

01:32

Пауки будут держатся за километр, если держать 3 вещи в ванной комнате

Реклама
00:59

Гороскоп на август 2025 для Дев: важное решение, тайная симпатия и повышениеВидео

00:31

Гороскоп на август 2025 для Львов: прорыв, удача и новые возможности

01 августа, пятница
23:52

Трамп обвалил рубль одним заявлением, дальше будет хуже - Reuters

23:29

Переливал кровь побратиму на передовой: украинец стал лучшим медиком Европы

23:07

Путин внезапно заговорил о конце войны : Фесенко раскрыл "финт" диктатора

22:08

В Харькове прилет БпЛА "Молния" возле многоэтажки: среди пострадавших - дети

21:58

"Может быть Мелания": эксперт рассказал, что стоит за ультиматумом Трампа Путину

21:46

Трамп приказал задействовать ядерные подводные лодки в ответ на угрозы Медведева

21:32

Многие даже не догадываются: что означают простые символы на обычной духовкеВидео

20:32

И это без пропавших без вести: Трамп назвал потери РФ и Украины

20:24

"Визитка" Киева имела другое название: как в СССР на 15 лет переименовали КрещатикВидео

20:13

Сколько картофеля собирают с одного куста: огородники удивили рекордным урожаемВидео

19:57

До конца года - без мира: как ультиматумы Кремля блокируют переговорымнение

19:45

Лукашенко "наехал" на Зеленского из-за встречи с Путиным и "дал указание" Трампу

19:17

Дожди с грозами и +7 градусов: синоптики анонсировали непогоду в некоторых областях

19:10

Бои за Часов Яр: какая ситуация на фронтемнение

19:06

"Это просто ужас": с карт клиентов Ощадбанка "исчезают" деньги

19:05

Моль исчезнет раз и навсегда: одно натуральное средство легко отпугнет насекомыхВидео

18:57

Только приехал поезд и раздались взрывы: россияне дважды ударили по вокзалу в СумахФотоВидео

18:46

"У нее нет никого": родители девушки, которая выпала с 9 этажа в Киеве, погиблиФотоВидео

Реклама
18:21

В каком году Украина рассчитывает на окончание войны: Сибига дал точный ответ

18:13

Ультиматум Трампа и нефть от Путина: в Индии сделали заявление

18:12

Водителей могут оштрафовать на кругленькую сумму: новые правила уже вступили в силу

18:04

Сорняки улетучатся навсегда: простые, но очень эффективные способыВидео

17:58

"Как Киркоров": Валерий Меладзе принял ошеломляющее решение

17:55

Доллар внезапно пошел на взлет, евро дешевеет: каким будет курс валют 4 августа

17:38

Дом растянуло и стянуло как гармошку: детали сверхмощного удара по КиевуФотоВидео

17:35

Элементарная задача ставит в тупик: лишь единицы могут решить простое уравнениеВидео

17:34

Звезда украинских сериалов перешел на сторону оккупантов - первые детали

17:30

"Поперли со всей силой": ВСУ сообщили о попытках прорыва РФ на трех направлениях

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять