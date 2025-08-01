Может спасти жизнь: лишь единицы знают, зачем шторка в багажнике авто

На самом деле не все догадываются, какую важную роль выполняет эта деталь в багажнике автомобиля.

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Зачем шторка в багажнике/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

Зачем шторка в багажнике

Какую важную роль она выполняет

Многие из владельцев автомобилей могли видеть в багажнике своего транспортного средства специальную шторку. Но не все знают, какую именно роль она выполняет.

О том, зачем шторка в багажнике и как именно она может спасти жизнь, рассказал автор YouTube-канала "Автодушнила".

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По его словам, такая шторка является очень важной.

"Относительно этой полочки - я много слышу каких-то толкований относительно того, для чего она. То, что она не допускает проникновения шумов из багажного отделения в салон, это не основная ее задача. Ее основная задача - не допускать в случае ДТП, чтобы те вещи, которые у вас лежат в багажнике, прилетели вам в затылок", - сказал он.

Он пояснил, что это в первую очередь элемент безопасности.

"То есть в первую очередь это элемент безопасности. Поэтому такая штука должна присутствовать. Если у вас ее нет - имейте это в виду".

Смотрите видео о том, зачем шторка в багажнике:

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