Может спасти жизнь: лишь единицы знают, зачем шторка в багажнике авто

Вы узнаете:
- Зачем шторка в багажнике
- Какую важную роль она выполняет
Многие из владельцев автомобилей могли видеть в багажнике своего транспортного средства специальную шторку. Но не все знают, какую именно роль она выполняет.
О том, зачем шторка в багажнике и как именно она может спасти жизнь, рассказал автор YouTube-канала "Автодушнила".
По его словам, такая шторка является очень важной.
"Относительно этой полочки - я много слышу каких-то толкований относительно того, для чего она. То, что она не допускает проникновения шумов из багажного отделения в салон, это не основная ее задача. Ее основная задача - не допускать в случае ДТП, чтобы те вещи, которые у вас лежат в багажнике, прилетели вам в затылок", - сказал он.
Он пояснил, что это в первую очередь элемент безопасности.
"То есть в первую очередь это элемент безопасности. Поэтому такая штука должна присутствовать. Если у вас ее нет - имейте это в виду".
Смотрите видео о том, зачем шторка в багажнике:
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