Какая часть свинины самая вкусная: все будут удивлены

Вы узнаете:
- Какая часть свинины самая вкусная
- Какое свиное мясо самое нежное
Свинина пользуется большим спросом среди украинцев - такой вид мяса является одним из самых популярных в нашем государстве. Но когда дело доходит до выбора такого мяса на рынке или в магазинах, то может оказаться, что не все знают, какая часть свинины самая мягкая и сочная, и какие части свиньи подходят для приготовления тех или иных блюд.
Ответ на эти и другие важные вопросы дали в сюжете Телеканала ВИТА.
В сюжете отмечается, что свинина является самым употребляемым мясом на планете. Более 36% мирового потребления мяса приходится именно на нее. И украинцы здесь не исключение: колбасы, холодец, жаркое, сочные ребра - большинство наших традиционных блюд трудно представить без свинины.
Продавцы мяса на рынке, которых опросила журналистка телеканала, рассказали, какие части свинины больше всего подходят для приготовления тех или иных блюд. В частности, ошеек лучше всего подходит для шашлыков.
Когда дело доходит до выбора мяса, важно знать не только цену, но и то, какая часть свинины лучше подойдет для приготовления конкретного блюда.
"Лопатка идет на колбасу, на котлеты, голубцы, фарш. А шея - это шашлычное мясо, стейки, антрекот. Из любого мяса можно сделать абсолютно все. Хозяйка придумает, из любого мяса придумает все. Например, серединку задка можно и запечь, и отбивную сделать, и шашлык, если хорошая свинина", - говорит продавщица свинины Лилия.
Смотрите видео о том, какая часть свинины самая вкусная:
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О Телеканале ВИТА
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