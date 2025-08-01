Какая часть свинины самая вкусная: все будут удивлены

На самом деле разные части свинины подходят к разным блюдам. Поэтому, чтобы приготовить вкусное блюдо и всех удивить, стоит знать несколько нюансов.

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Какая часть свинины самая вкусная/ коллаж: Главред, фото: скрин из видео

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Какая часть свинины самая вкусная

Какое свиное мясо самое нежное

Свинина пользуется большим спросом среди украинцев - такой вид мяса является одним из самых популярных в нашем государстве. Но когда дело доходит до выбора такого мяса на рынке или в магазинах, то может оказаться, что не все знают, какая часть свинины самая мягкая и сочная, и какие части свиньи подходят для приготовления тех или иных блюд.

Ответ на эти и другие важные вопросы дали в сюжете Телеканала ВИТА.

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В сюжете отмечается, что свинина является самым употребляемым мясом на планете. Более 36% мирового потребления мяса приходится именно на нее. И украинцы здесь не исключение: колбасы, холодец, жаркое, сочные ребра - большинство наших традиционных блюд трудно представить без свинины.

Продавцы мяса на рынке, которых опросила журналистка телеканала, рассказали, какие части свинины больше всего подходят для приготовления тех или иных блюд. В частности, ошеек лучше всего подходит для шашлыков.

Когда дело доходит до выбора мяса, важно знать не только цену, но и то, какая часть свинины лучше подойдет для приготовления конкретного блюда.

"Лопатка идет на колбасу, на котлеты, голубцы, фарш. А шея - это шашлычное мясо, стейки, антрекот. Из любого мяса можно сделать абсолютно все. Хозяйка придумает, из любого мяса придумает все. Например, серединку задка можно и запечь, и отбивную сделать, и шашлык, если хорошая свинина", - говорит продавщица свинины Лилия.

Смотрите видео о том, какая часть свинины самая вкусная:

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О Телеканале ВИТА Телеканал ВИТА- это компания, которая производит и транслирует видеоматериалы. В эфире с 1993 года. Сетка вещания - город Винница и Винницкая область. Целевая аудитория - люди от 20 до 60 лет, активные, всесторонне развитые и целеустремленные. Телеканал создает новости и ряд информационных и авторских программ.

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