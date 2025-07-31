"Повенчаю и так": священник сказал, можно ли выходить замуж в черном свадебном платье

Вы узнаете:
- Может ли невеста венчаться в черном платье
- Обязательно ли невесте надевать именно белое платье
Традиционно невеста на свадьбу надевает платье белого цвета. Однако не редки случаи, когда невесты отходят от устоявшейся традиции и надевают платья других цветов - розовые, красные или даже черные, несмотря на то, что часто черный цвет ассоциируют с трауром.
Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк объяснил, может ли невеста венчаться в черном свадебном платье.
"Белый цвет - цвет целомудрия, чистоты. Конечно, кто как хочет, так себе и одевается. Но рекомендуется, чтобы молодая невеста была в светлой белой одежде, которая является символом чистоты добрачной, девственности. Но я и в черном обвенчал бы, потому что это такое", - отметил священник.
Смотрите видео о том, можно ли выходить замуж в черном свадебном платье:
Как ранее рассказывал Главред, священник ответил, можно ли исповедоваться онлайн. Отец Алексей Филюк объяснил, можно ли не приходить в церковь, а исповедаться в онлайн-режиме.
Также ранее церковь расставила точки над "і" относительно того, как правильно обращаться к родителям - на "ты" или на "вы". Часто у многих людей могут возникать сомнения, как правильно обращаться к родителям. Священник дал разъяснения.
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О персоне: Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
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