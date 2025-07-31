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"Повенчаю и так": священник сказал, можно ли выходить замуж в черном свадебном платье

Алёна Воронина
31 июля 2025, 17:41
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Священник объяснил, может ли невеста надеть на свою свадьбу не белое, а черное платье.
Свадьба, священник Алексей Филюк
Можно ли выходить замуж в черном свадебном платье/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Может ли невеста венчаться в черном платье
  • Обязательно ли невесте надевать именно белое платье

Традиционно невеста на свадьбу надевает платье белого цвета. Однако не редки случаи, когда невесты отходят от устоявшейся традиции и надевают платья других цветов - розовые, красные или даже черные, несмотря на то, что часто черный цвет ассоциируют с трауром.

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк объяснил, может ли невеста венчаться в черном свадебном платье.

видео дня

"Белый цвет - цвет целомудрия, чистоты. Конечно, кто как хочет, так себе и одевается. Но рекомендуется, чтобы молодая невеста была в светлой белой одежде, которая является символом чистоты добрачной, девственности. Но я и в черном обвенчал бы, потому что это такое", - отметил священник.

Смотрите видео о том, можно ли выходить замуж в черном свадебном платье:

Как ранее рассказывал Главред, священник ответил, можно ли исповедоваться онлайн. Отец Алексей Филюк объяснил, можно ли не приходить в церковь, а исповедаться в онлайн-режиме.

Также ранее церковь расставила точки над "і" относительно того, как правильно обращаться к родителям - на "ты" или на "вы". Часто у многих людей могут возникать сомнения, как правильно обращаться к родителям. Священник дал разъяснения.

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О персоне: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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