Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему неправильно говорить "рибалка": какую ошибку допускают многие украинцы

Алёна Воронина
29 июля 2025, 05:25
46
На самом деле это слово часто используют не в том значении, которое оно на самом деле имеет.
Рыбаки, Светлана Чернышева
Почему неправильно говорить "рибалка"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Почему неправильно говорить "рибалка"
  • Как различать слова "рибалка" и "риболовля"

Очень часто в разговорах с другими людьми можно услышать такие фразы: "Мій чоловік поїхав на рибалку з друзями", "Ми плануємо поїхати на рибалку наступного тижня", "Улюблена справа мого дядька – рибалка" и другие. Но на самом деле так говорить неправильно. В таких случаях слово "рибалка" используется в неправильном контексте.

На самом деле в украинском языке очень важно различать такие слова, как "рибалка" и "риболовля", ведь каждое из них имеет свое значение. Об этом рассказала учительница украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

видео дня

"Любите ловить рыбу? Так запоминайте! Человек, который ловит рыбу - это "рибак". Сам процесс, когда ловят рыбу - "рибалка". Итак, "рибалки пішли на риболовлю", - пояснила учитель.

Если же это профессия человека, она называется "рибальство" или "рибацтво", а место, где ловят рыбу - "рибальня".

Смотрите видео о том, почему неправильно говорить "рибалка":

Ранее Главред рассказывал о том, как сказать "эхо" на украинском - многие будут удивлены. В украинском языке неправильно говорить слово "эхо" - его нужно заменить на правильный вариант.

Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "страховка" и "парковка" и какими словами их нужно заменить. На самом деле не стоит использовать такие слова - их нужно заменить на правильные варианты.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Светлана Чернышева

Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.

По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык Светлана Чернышева
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мощный пожар: дроны атаковали важный железнодорожный узел в Ростовской области

Мощный пожар: дроны атаковали важный железнодорожный узел в Ростовской области

07:07Война
Переговоры Зеленского и Путина: Кислица сказал, кто может ускорить их встречу

Переговоры Зеленского и Путина: Кислица сказал, кто может ускорить их встречу

02:20Украина
В Донецке и Макеевке гремят взрывы: более 150 тыс абонентов остались без света

В Донецке и Макеевке гремят взрывы: более 150 тыс абонентов остались без света

01:32Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на август 2025: Близнецам нужна помощь, Ракам - долги

Гороскоп на август 2025: Близнецам нужна помощь, Ракам - долги

Карта Deep State онлайн за 28 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на август: Кроликам - особенное время, Змеям - проблемы

Китайский гороскоп на август: Кроликам - особенное время, Змеям - проблемы

Ударит +14 и будут лить сильные ливни с градом: Украину накрывает мощный циклон

Ударит +14 и будут лить сильные ливни с градом: Украину накрывает мощный циклон

6 знаков зодиака ждут хорошие новости 29 июля: кто попал в список везунчиков

6 знаков зодиака ждут хорошие новости 29 июля: кто попал в список везунчиков

Последние новости

07:07

Мощный пожар: дроны атаковали важный железнодорожный узел в Ростовской области

06:10

Соглашение ЕС-США подписано. Что это значит для нас?мнение

05:43

Гороскоп на завтра 30 июля: Ракам - отличные новости, Водолеям - трудности

05:30

Суперголоволомка: найдите 3 отличия в картинках с принцем на троне за 21 сек

05:25

Почему неправильно говорить "рибалка": какую ошибку допускают многие украинцыВидео

Цены на хлеб, мясо и другие продукты осенью-зимой: Пендзин – о том, к чему готовиться украинцамЦены на хлеб, мясо и другие продукты осенью-зимой: Пендзин – о том, к чему готовиться украинцам
04:30

Даже тереть не нужно: один продукт уберет застарелый жир с плиты за минуты

04:04

Нашествие саранчи в Украине: если привлечь одну птицу, урожай будет спасен

03:58

Помятая защита диктатора: у охранников Путина заметили странный предмет

03:35

Рискуют нарваться на проблемы: двум знакам зодиака 29 июля стоит быть осторожными

Реклама
02:54

Что добавляют в почву опытные садоводы после завтракаВидео

02:41

Ирина Билык на даче у Павла Зиброва расправилась с бывшими

02:20

Переговоры Зеленского и Путина: Кислица сказал, кто может ускорить их встречу

02:05

"Трампу плевать": Жданов раскрыл тревожный сценарий завершения войны в Украине

01:56

Лидер популярной украинской фолк-группы вступил в ряды ВСУ

01:32

В Донецке и Макеевке гремят взрывы: более 150 тыс абонентов остались без света

01:30

Экс-жена футболиста Пятова после развода рассказала о безусловной любви в ее жизни

28 июля, понедельник
23:40

РФ закрыла 20 пунктов пропуска на границе с Украиной: в ГПСУ ответили

23:36

Теперь в запасе: ветеран и популярный шоумен занял новую должность

23:31

Украину "трусит" затяжная магнитная буря: когда закончится 5-балльный шторм

22:52

Кабмин назначил временного главу Минкульта: кто им стал

Реклама
22:51

"Как раз вовремя": Зеленский отреагировал на новый ультиматум Путину от Трампа

22:39

РФ перестала во время атак популярные ракеты: в МВД назвали интересную причину

22:12

Буква Ґ - запрещенная и возвращенная: символ несокрушимости языка

21:41

Сигнал Путину: США впервые с 2008 года перебросили ядерное оружие в Британию

21:36

Медведев истерично пригрозил Трампу войной из-за нового дедлайна РФ

21:02

Наследство с секретом: кто был самой богатой невестой в истории УкраиныВидео

20:41

"Будет накрыт стол мира": Эрдоган внезапно заговорил о завершении войны

20:38

Поклонники не узнали Тину Кароль - что она изменила во внешности

20:36

Украину будут атаковать реактивные "Шахеды": Федоров раскрыл планы оккупантов

20:10

Украину ждет самый жаркий день: синоптик назвала дату

20:09

6 знаков зодиака ждут хорошие новости 29 июля: кто попал в список везунчиков

19:53

Ее носит более 8 тысяч украинцев: какая фамилия в древности считалась несчастливойВидео

19:38

Работают подготовленные диверсанты: в ВСУ рассказали о новой тактике врага на юге

19:10

В Кремле паника из-за ударов БПЛАмнение

19:05

Ударит +14 и будут лить сильные ливни с градом: Украину накрывает мощный циклон

19:00

BADM SPORT CUP 3.0: спортивное лето, вдохновляющее на рабочие успехи новости компании

18:47

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан показала романтику с женихом-итальянцем

18:47

Китай обиделся на действия Украины: требуют "немедленно исправить ошибку"

18:41

Почему 29 июля нельзя давать деньги в долг: какой церковный праздник

18:37

Реагирует даже на дыхание: существует ли шаровая молния и как от нее уберечьсяВидео

Реклама
17:52

Трамп заявил об отказе от переговоров с Путиным и анонсировал новый удар по РФВидео

17:50

Погода в августе удивит: синоптик предупредила о сильной жаре и граде

17:43

"Бить, бить и еще раз - бить": у Зеленского оценили новый дедлайн Путину от Трампа

17:38

Украинские фамилии, которые защищают своих владельцев: есть ли среди них ваша

17:15

Укрепится здоровье и придет счастье: что нужно обнять и выпить 29 июля

17:04

"Будут спасать себя": стала известна причина, почему Европа не хочет давать ракеты Украине

16:51

"Большая опасность": Жданов раскрыл, почему НАТО не сможет купить оружие для ВСУ

16:49

Без химии и усилий: одно копеечное средство уберет всю медведку с огородаВидео

16:40

Посевной календарь на август 2025: что не поздно посадить

16:39

Почему коты панически боятся воды: все запутаннее, чем кажется на первый взгляд

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять