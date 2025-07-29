Почему неправильно говорить "рибалка": какую ошибку допускают многие украинцы

На самом деле это слово часто используют не в том значении, которое оно на самом деле имеет.

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Почему неправильно говорить "рибалка"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

Почему неправильно говорить "рибалка"

Как различать слова "рибалка" и "риболовля"

Очень часто в разговорах с другими людьми можно услышать такие фразы: "Мій чоловік поїхав на рибалку з друзями", "Ми плануємо поїхати на рибалку наступного тижня", "Улюблена справа мого дядька – рибалка" и другие. Но на самом деле так говорить неправильно. В таких случаях слово "рибалка" используется в неправильном контексте.

На самом деле в украинском языке очень важно различать такие слова, как "рибалка" и "риболовля", ведь каждое из них имеет свое значение. Об этом рассказала учительница украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

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"Любите ловить рыбу? Так запоминайте! Человек, который ловит рыбу - это "рибак". Сам процесс, когда ловят рыбу - "рибалка". Итак, "рибалки пішли на риболовлю", - пояснила учитель.

Если же это профессия человека, она называется "рибальство" или "рибацтво", а место, где ловят рыбу - "рибальня".

Смотрите видео о том, почему неправильно говорить "рибалка":

Ранее Главред рассказывал о том, как сказать "эхо" на украинском - многие будут удивлены. В украинском языке неправильно говорить слово "эхо" - его нужно заменить на правильный вариант.

Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "страховка" и "парковка" и какими словами их нужно заменить. На самом деле не стоит использовать такие слова - их нужно заменить на правильные варианты.

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О персоне: Светлана Чернышева Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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