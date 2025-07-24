Только гений увидит кота за 10 секунд: загадка на внимательность, которая под силу единицам

Чтобы заметить, где именно спрятался котик, нужно быть чрезвычайно внимательным человеком. Удастся ли вам пройти такую проверку?

https://glavred.info/life/tolko-geniy-uvidit-kota-za-10-sekund-zagadka-na-vnimatelnost-kotoraya-pod-silu-edinicam-10684109.html Ссылка скопирована

Только гений увидит кота среди кустов за 10 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, Главред

Головоломки и оптические иллюзии недаром являются такими популярными среди большого количества людей - ведь они захватывают своей сложностью несмотря на то, что сначала могут казаться очень простыми.

Еще одно причина их популярности - это то, что среди таких загадок всегда можно найти тот уровень сложности, который подходит непосредственно вам. Подобные задания полезно и интересно разгадывать как детям, так и взрослым - такие загадки не имеют ограничений по возрасту.

видео дня

В следующем задании, которое Главред предлагает вам разгадать, нужно отыскать кота на картинке.

С первого взгляда вам может казаться, что это картинка-обманка и что никакого кота там нет. Но мы уверяем вас, что зверушка там точно есть, просто нужно будет очень постараться, чтобы её заметить.

Уверены ли вы в своей внимательности? Предлагаем вам проверить себя прямо сейчас.

Но придётся торопиться во время разгадывания загадки, ведь на неё даётся очень мало времени - всего на всего 10 секунд. Точно будет непросто справиться настолько быстро. Желаем вам удачи.

Где спрятался кот/ Главред

А когда разгадаете загадку, можете сверить свой ответ с правильным ответом, который мы оставили внизу.

Непросто будет заметить кота/ Главред

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо догадаться, где буква Р среди F - надо быть чрезвычайно внимательным человеком, чтобы угадать. Непросто будет отыскать спрятанную букву, ведь она настолько хорошо замаскирована, что наш взгляд практически не останавливается на ней.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, где три отличия между парнями - на поиск разгадки есть всего 15 секунд. Некоторые мелкие отличительные детали настолько искусно спрятаны, что только интеллектуальные гении смогут их отыскать.

Вас также может заинтересовать:

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред