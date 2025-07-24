Кто левша: только люди с "орлиным зрением" угадают за 11 секунд

Относитесь ли вы к самым внимательным людям? Вы можете проверить это прямо сейчас.

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Кто левша/ jagranjosh

Головоломки и оптические иллюзии были созданы не просто для развлечения - это также отличный и эффективный способ тренировки своих умственных способностей.

Если регулярно разгадывать такие загадки, то уже очень быстро можно будет заметить, что каждая следующая будет казаться все легче и легче предыдущей.

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В новой загадке мы предлагаем вам догадаться, кто из изображенных на картинке мужчин является левшой. Тапку загадку опубликовал сайт jagranjosh. Удастся ли вам знать ответ всего за 11 секунд?

Да, мы согласны, что такого короткого отрезка времени может быть недостаточно для поиска правильного ответа. Но в том же и изюминка таких заданий - интереснее их разгадывать тогда, когда ответ не лежит на поверхности, а когда за него еще нужно немножко побороться.

Попробуйте выполнить это задание максимально быстро.

Кто левша/ jagranjosh

Когда справитесь с заданием, можете сверить свой ответ с правильным ответом, который мы оставили внизу.

Правильный ответ: левшой является парень справа, ведь только он ничего не держит в правой руке.

Левшой является мужчина справа/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо догадаться, где буква Р среди F - надо быть очень внимательным человеком, чтобы угадать. Непросто будет отыскать спрятанную букву, ведь она настолько хорошо замаскирована, что наш взгляд практически не останавливается на ней.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, где три отличия между парнями - на поиск разгадки есть всего 15 секунд. Некоторые мелкие отличительные детали настолько искусно спрятаны, что только интеллектуальные гении смогут их отыскать.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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