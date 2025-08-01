Почему нельзя говорить "познайомитися вперше" и "вечірній захід сонця": учитель объяснила

На самом деле использовать такие фразы неправильно.

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Почему нельзя говорить "познайомитися вперше" и "вечірній захід сонця"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

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Почему нельзя говорить "познайомитися вперше" и "вечірній захід сонця"

Какую ошибку не стоит делать

Довольно часто в употреблении различных украинских слов и словосочетаний могут возникать такие ошибки, о которых мы даже не догадываемся. Например, мало кто знает, что на самом деле нельзя использовать такие словосочетания, как "познайомитися вперше" и "вечірній захід сонця".

О том, что именно не так с этими фразами, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

видео дня

Она отметила, что выражение "познайомитися вперше" является неправильным, потому что когда мы знакомимся, это и так происходит впервые.

"Точно так же "вечірній захід сонця" - это ошибка, потому что солнце не может заходить утром. "Міміка обличчя", "штрафні санкції" - это также лексические ошибки. А еще иногда слышим "внутрішній інтер'єр". "Інтер'єр" - это то, что внутри, а то, что снаружи - это "екстер'єр", - пояснила учитель.

Смотрите о том, почему нельзя говорить "познайомитися вперше":

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О персоне: Светлана Чернышева Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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