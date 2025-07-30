Как правильно - "піцца" или "піца": учитель объяснила правило, известное не всем

Ряд слов украинцы пишут неправильно, говорит учитель.

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Как правильно - "піцца" или "піца"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

Как правильно - " піцца " или "піца"

Стоит ли использовать удвоение букв в ряде других слов

В украинском языке встречается немало таких слов, при написании которых возникает путаница. К такому списку относится также слово "піца", ведь довольно часто могут возникать сомнения, как его писать и произносить - с одной буквой "ц" или двумя.

Ответ на этот вопрос дала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

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"Если вы до сих пор пишете слова "хобі, "спагеті", "долар", "піца", "шосе" с удвоением, значит, вы забыли правило, которое учили в школе. А правило такое, что эти слова иноязычного происхождения пишутся без удвоения. Есть правда исключения, как и везде, и самые употребительные из них: "ванна", "тонна", "бонна", "Мадонна", "нетто", "брутто2 - там удвоение есть", - пояснила учитель.

Смотрите видео о том, как правильно - "піцца" или "піца":

Ранее Главред рассказывал о том, как сказать "эхо" на украинском - многие будут удивлены. В украинском языке неправильно говорить слово "эхо" - его нужно заменить на правильный вариант.

Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "страховка" и "парковка" и какими словами их нужно заменить. На самом деле не стоит использовать такие слова - их нужно заменить на правильные варианты.

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О персоне: Светлана Чернышева Светлана Чернышева – учител украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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