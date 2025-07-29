Когда священник может рассказать чужую исповедь: отец Филюк назвал единственный случай

Вы узнаете:
- Может ли священник рассказать исповедь
- Когда священник может рассказать чужую исповедь
Бывают случаи, когда человек боится откровенно говорить о своих грехах перед священником, поскольку боится, не узнает ли потом никто подробности этой исповеди.
На вопрос о том, может ли священник рассказать исповедь верующего, дал ответ священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.
"Ни в коем случае (нельзя рассказывать чужую исповедь - ред.)! Вы что? Нас в семинарии учили, что это грех. В Библии не прописано черным по-белому, но это предание, это учение церкви. Не имеет права служитель священник рассказать исповедь своего ближнего", - подчеркнул он.
Он отметил, что каждый человек только по своему решению может кому-то из других людей говорить о своих грехах, а вот священник, который узнал об этих грехах, когда исповедовал этого человека, не имеет права их разглашать.
В то же время он рассказал, в каком единственном случае это правило может быть нарушено.
"Есть форс-мажорные обстоятельства, то есть такие, которые несут опасность ближним. Вот придумал себе какой-то дядя из села сжечь в воскресенье церковь вместе с людьми. Священник должен предупредить своих прихожан. Он же не волк в овечьей шкуре. Он, как бы сказать, не наемник, он пастырь для овец божьих. И поэтому он должен предупредить: "В воскресенье не приходите, придите в субботу или понедельник", чтобы быть хорошим пастырем, а не наемником", - пояснил он.
Также отец Алексей Филюк отметил, что грехом является не только рассказывать о чужих грехах, но и осуждать ближнего.
Смотрите видео с объяснением, может ли священник рассказать исповедь:
Как ранее рассказывал Главред, священник ответил, можно ли исповедоваться онлайн. Отец Алексей Филюк объяснил, можно ли не приходить в церковь, а исповедаться в онлайн-режиме.
Также ранее церковь расставила точки над "і" относительно того, как правильно обращаться к родителям - на "ты" или на "вы". Часто у многих людей могут возникать сомнения, как правильно обращаться к родителям. Священник дал разъяснения.
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О персоне: Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
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