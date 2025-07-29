Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Когда священник может рассказать чужую исповедь: отец Филюк назвал единственный случай

Алёна Воронина
29 июля 2025, 19:27
61
Хотя священники не имеют права рассказывать детали исповеди верующих, есть единственное исключение.
Исповедь, священник Алексей Филюк
Может ли священник рассказать исповедь/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Может ли священник рассказать исповедь
  • Когда священник может рассказать чужую исповедь

Бывают случаи, когда человек боится откровенно говорить о своих грехах перед священником, поскольку боится, не узнает ли потом никто подробности этой исповеди.

На вопрос о том, может ли священник рассказать исповедь верующего, дал ответ священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

видео дня

"Ни в коем случае (нельзя рассказывать чужую исповедь - ред.)! Вы что? Нас в семинарии учили, что это грех. В Библии не прописано черным по-белому, но это предание, это учение церкви. Не имеет права служитель священник рассказать исповедь своего ближнего", - подчеркнул он.

Он отметил, что каждый человек только по своему решению может кому-то из других людей говорить о своих грехах, а вот священник, который узнал об этих грехах, когда исповедовал этого человека, не имеет права их разглашать.

В то же время он рассказал, в каком единственном случае это правило может быть нарушено.

"Есть форс-мажорные обстоятельства, то есть такие, которые несут опасность ближним. Вот придумал себе какой-то дядя из села сжечь в воскресенье церковь вместе с людьми. Священник должен предупредить своих прихожан. Он же не волк в овечьей шкуре. Он, как бы сказать, не наемник, он пастырь для овец божьих. И поэтому он должен предупредить: "В воскресенье не приходите, придите в субботу или понедельник", чтобы быть хорошим пастырем, а не наемником", - пояснил он.

Также отец Алексей Филюк отметил, что грехом является не только рассказывать о чужих грехах, но и осуждать ближнего.

Смотрите видео с объяснением, может ли священник рассказать исповедь:

Как ранее рассказывал Главред, священник ответил, можно ли исповедоваться онлайн. Отец Алексей Филюк объяснил, можно ли не приходить в церковь, а исповедаться в онлайн-режиме.

Также ранее церковь расставила точки над "і" относительно того, как правильно обращаться к родителям - на "ты" или на "вы". Часто у многих людей могут возникать сомнения, как правильно обращаться к родителям. Священник дал разъяснения.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

священники священник Алексей Филюк
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Над островом подняли флаг Украины: воины ГУР ликвидировали оккупантов на Тендровской косе

Над островом подняли флаг Украины: воины ГУР ликвидировали оккупантов на Тендровской косе

21:05Украина
Напряжение растет: Сырский раскрыл, что задумал противник на Запорожском направлении

Напряжение растет: Сырский раскрыл, что задумал противник на Запорожском направлении

20:58Фронт
РФ нафантазировала "секретные выборы президента Украины" в Альпах - ответ ГУР

РФ нафантазировала "секретные выборы президента Украины" в Альпах - ответ ГУР

20:12Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Попробуйте только": Алла Пугачева поставила журналистов на место

"Попробуйте только": Алла Пугачева поставила журналистов на место

Карта Deep State онлайн за 29 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Лорак жестоко обошлась с маленьким сыном своего мужа на видео

Лорак жестоко обошлась с маленьким сыном своего мужа на видео

Нашествие саранчи в Украине: если привлечь одну птицу, урожай будет спасен

Нашествие саранчи в Украине: если привлечь одну птицу, урожай будет спасен

"Немного подбухнула": предательница Ани Лорак озадачила своим состоянием

"Немного подбухнула": предательница Ани Лорак озадачила своим состоянием

Последние новости

21:05

Над островом подняли флаг Украины: воины ГУР ликвидировали оккупантов на Тендровской косе

20:58

Напряжение растет: Сырский раскрыл, что задумал противник на Запорожском направлении

20:55

Какие женщины отталкивают мужчин от себя: психолог назвал 5 черт характера

20:12

РФ нафантазировала "секретные выборы президента Украины" в Альпах - ответ ГУРФото

20:10

Украина и мир погрузятся на 6 минут в темноту: что произойдет и есть ли опасность

Погода в августе удивит: синоптик предупредила о сильной жаре и градеПогода в августе удивит: синоптик предупредила о сильной жаре и граде
19:58

Мелкий жест мог навлечь беду: почему нельзя передавать ничего через порог

19:27

Когда священник может рассказать чужую исповедь: отец Филюк назвал единственный случайВидео

19:24

Любимцы финансовой Фортуны: кому из знаков в августе повезет с деньгами

19:09

Кара Божья или нечто большее: что говорит Библия о саранче и ее предназначении

Реклама
19:00

Трамп шокирован Путиным и запускает новый план по завершению войнымнение

18:54

Новые условия службы для мужчин 60+: юрист разъяснила, где и как они будут служить

18:46

РФ может использовать термобарическое оружиемнение

18:45

"Дроны Италмас - настоящая беда": украинский город в большой опасности

18:43

Почему Полтава так называется: историки нашли ответ, который разгадывали веками

18:39

"Избаловала любовью и нежностью": Денисенко впервые подтвердила развод публично

18:17

Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся к важным переменам

18:11

Оккупационная власть надоела: в Донецке поднялся бунт, что требуют люди

18:10

"Путин страдает от приступа дежавю": какое единственное решение Трампа повлияет на диктатора

18:01

Начнется "белая полоса": что обязательно нужно сделать 30 июля, приметы

17:52

"Просил его бросить": генерал рассказал о ранении и спасении Буданова

Реклама
17:36

Враг возле города: в РВА заявили о сложной ситуации на горячем направлении

17:35

Ультиматум Трампа Путину: у Зеленского спрогнозировали неожиданный результат

17:14

Часть украинских беженцев в Германии может остаться без выплат: что произошло

16:52

Россияне снимали скальп: мать модели Ковальчук раскрыла жуткие подробности дела

16:51

Что больше всего любит саранча: ТОП-5 растений, которые она уничтожает первыми

16:44

РФ собственного ВПК недостаточно: разведка сообщила о привлечении еще одной страны

16:42

Доллар и евро рванули в крутое пике - новый курс валют

16:22

Где число 787: только самым внимательным удастся ее заметить за 7 секунд

16:14

РФ ударила из РСЗО в ходе раздачи помощи на Харьковщине: много погибших и раненых

16:00

Украина может только через год накопить важное оружие: о чем идет речь

15:59

Независимость в ритме украинских хитов: телеканал ТЕТ покажет большой праздничный концерт ко Дню Независимости Music Box Fest

15:55

Украине передадут новое высокоточное оружие: как это повлияет на ситуацию на фронте

15:52

Зубная паста - от мозга мышей до фторированных гелей: как чистили зубы тысячелетиями

15:40

Пауки в доме могут быть нашими помощниками: ученый рассказала секрет

15:40

Украинцам будут компенсировать стоимость продуктов: как получить выплату

15:27

"Хотели увидеть мертвым": командир "Волков Да Винчи" рассказал о покушении ФСБ

15:20

Когда выкапывать свеклу по лунному календарю в 2025 году — благоприятные дни

15:08

"Зарабатывал деньги, а жил в Германии": Олег Винник разоткровенничался о "поддержке" Украины

15:04

В Украине из обращения исчезнет еще одна монета: названа причина и номинал

15:02

В Украине кардинально изменились правила сдачи на права: что ждет водителей

Реклама
14:54

"У него кровь под ногтями": в Сенате пригрозили мощным ударом "мяснику"-Путину

14:53

Могут спровоцировать бунт в РФ: пропагандисты испугались атак украинских дронов

14:25

Дожди с грозой накроют Украину: жителей нескольких областей предупредили о сильных осадках

14:15

Была на 7 месяце беременности: ракетный удар РФ унес жизнь 23-летней женщины

14:11

Стоимость базового продукта побьет рекорд: на сколько подскочит цена в августе

14:02

У Путина нагло ответили на ультиматум Трампа: Ермак раскрыл цель Кремля

13:48

После скандала с гендиректором: Месси "поймали" на концерте Coldplay с горячей брюнеткой

13:43

Разница колоссальная: как в августе изменятся цены на овощи и фрукты в Украине

13:15

Гороскоп Таро на завтра 30 июля: Овнам - перемены, Тельцам - решение для себя

12:55

"Немного подбухнула": предательница Ани Лорак озадачила своим состоянием

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять