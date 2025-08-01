Беда будет преследовать: можно ли спать напротив зеркала - священник ответил

Вы узнаете:
- Можно ли спать напротив зеркала
- Может ли это как-то навредить человеку или семье
Существует примета, которая говорит о том, что не стоит спать напротив зеркала. Мол, зеркало впитывает в себя негатив, который выливается на человека ночью, когда он спит.
Также считается, что если напротив зеркала спит одинокий человек, то он может остаться навсегда одиноким, а супругам якобы нельзя так спать, потому что это может привести к разладу в отношениях.
О том, действительно ли стоит верить в такую примету, рассказал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.
"А почему же нельзя? Придумали себе суеверий. Почему нельзя спать (напротив зеркала - ред.)? Но если вы утром просыпаетесь, и у вас на голове такое "воронье гнездо", и вы себя можете испугаться, то как хотите... Но если вы встаете красиво, аккуратно и не имеете страхов, то можете себе спать напротив зеркала. Но если вы сами себя боитесь, говорят, есть такое, что тени своей боится - ну, тогда не спите напротив зеркала", - сказал он.
Отец Алексей Филюк отметил, что в такие суеверия верить не стоит.
"Одним словом, братья и сестры, это суеверия. Одно, второе, третье - можно ли спать до порога, от порога, к образам или от образов - что это за выдумки. Если с Богом - то спите где хотите и как хотите", - сказал он.
Смотрите видео о том, можно ли спать напротив зеркала:
Как ранее рассказывал Главред, священник ответил, можно ли исповедоваться онлайн. Отец Алексей Филюк объяснил, можно ли не приходить в церковь, а исповедаться в онлайн-режиме.
Также ранее церковь расставила точки над "і" относительно того, как правильно обращаться к родителям - на "ты" или на "вы". Часто у многих людей могут возникать сомнения, как правильно обращаться к родителям. Священник дал разъяснения.
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О персоне: Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
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