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Будут хрустящими и очень вкусными: идеальный рецепт, как замариновать кабачки

Алёна Воронина
1 августа 2025, 10:51
22
Все, кто попробует замариновать кабачки по такому рецепту, будут приятно удивлены результатом.
Кабачки
Идеальный рецепт, как замариновать кабачки/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Вы узнаете:

  • Как замариновать кабачки
  • Какие специи любят кабачки

Когда начинается сезон кабачков, актуальным становится вопрос, как их заготовить за зиму.

Новый рецепт, как замариновать кабачки, показала Таня Акопян, которая делится разнообразными рецептами на своем YouTube-канале.

видео дня

Какие ингредиенты нужны для маринования кабачков

Что нужно будет добавить в банку на 2 л:

  • несколько кусочков лука,
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 2 шт лаврового листа
  • 10 шт черного перца
  • 10 шт перца душистого
  • 1 ст л горчицы в зернах
  • цвет укропа

Что нужно будет добавить в маринад на 1 литр воды:

  • 50 г соль
  • 100 г сахар
  • 75 мл уксус

Как замариновать кабачки по этому рецепту

Для того, чтобы замариновать кабачки по этому рецепту, нужно выполнить ряд шагов. Сначала нужно взять кабачки небольшого размера, нарезать их длинными полосами, длина которых должна быть как раз такая, чтобы они помещались в литровую банку. Банки стерилизовать.

Нарезать лук кружочками и положить по несколько таких кружочков на дно банок. Туда же положить по одному зубчику чеснока, разрезанному пополам, и по несколько лавровых листочков. Также туда добавить цвет укропа.

Нарезанные на полосы кабачки уложить в банки, залить кипятком и дать прогреться 20 минут.

Затем воду из банок слить в кастрюлю - именно на ее основе будет готовиться маринад.

Пока готовится маринад, в банки с кабачками положить по немного душистого перца и черного перца горошком, а также горчицу сухую в зернах.

В воду для маринада добавить соль и сахар, покипятить. Уксус добавить в конце. Залить маринадом банки с кабачками, закрутить крышки. Далее перевернуть банки и дать им так постоять.

Автор видео отмечает, что по этому рецепту можно приготовить хрустящие кабачки на зиму.

Смотрите видео о том, как замариновать кабачки:

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