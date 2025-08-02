Почему нельзя употреблять слово "виключити": учитель украинского языка объяснила

На самом деле не все догадываются, что употребление этого слова является ошибкой.

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Почему нельзя употреблять слово "виключити"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

Почему нельзя употреблять слово "виключити"

Какой ошибки стоит избегать

Украинцы время от времени употребляют такие слова, которых на самом деле стоит избегать, ведь они являются ошибочными.

В такой список также входит слово "виключити". О том, почему его не стоит употреблять, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька українського".

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"Это слово до сих пор не убрали из украинских словарей. Хотя добавлять новые слова и убрать те, что украинцам уже употреблять не следует - это очень непростая работа. Потому что нужно созвать комиссию, провести заседание, принять решение и уже потом вносить изменения. А это очень-очень долго. Поэтому языковеды и без каких-либо комиссий советуют избавляться от слова "исключить" в любом контексте", - отметила учитель.

Она привела такие примеры, как именно и в каких выражениях следует заменить слово "виключити":

"Виключити струм" – "вимкнути" или "знеструмити".

"Виключити з університету" – "відрахувати".

"Виключити ймовірність" – "відкинути".

"Включити до порядку денного" – "внести".

"Самая страшная фраза - "виключення з правил". Запомните, что не "виключення з правил", а из "правил" может быть только "виняток". И пишется слово "виняток" без "й", - отметила учитель.

Смотрите видео о том, почему нельзя употреблять слово "виключити":

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О персоне: Светлана Чернышева Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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