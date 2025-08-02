Почему нельзя употреблять слово "виключити": учитель украинского языка объяснила

Вы узнаете:
- Почему нельзя употреблять слово "виключити"
- Какой ошибки стоит избегать
Украинцы время от времени употребляют такие слова, которых на самом деле стоит избегать, ведь они являются ошибочными.
В такой список также входит слово "виключити". О том, почему его не стоит употреблять, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька українського".
"Это слово до сих пор не убрали из украинских словарей. Хотя добавлять новые слова и убрать те, что украинцам уже употреблять не следует - это очень непростая работа. Потому что нужно созвать комиссию, провести заседание, принять решение и уже потом вносить изменения. А это очень-очень долго. Поэтому языковеды и без каких-либо комиссий советуют избавляться от слова "исключить" в любом контексте", - отметила учитель.
Она привела такие примеры, как именно и в каких выражениях следует заменить слово "виключити":
- "Виключити струм" – "вимкнути" или "знеструмити".
- "Виключити з університету" – "відрахувати".
- "Виключити ймовірність" – "відкинути".
- "Включити до порядку денного" – "внести".
"Самая страшная фраза - "виключення з правил". Запомните, что не "виключення з правил", а из "правил" может быть только "виняток". И пишется слово "виняток" без "й", - отметила учитель.
Смотрите видео о том, почему нельзя употреблять слово "виключити":
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О персоне: Светлана Чернышева
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
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