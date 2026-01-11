ВСУ получили "убийцу дронов": СМИ узнали о новейшем американском ЗРК

Разработка впервые была представлена в 2025 году, причем совсем недавно на выставке AUSA 2025.

ВСУ используют американский зенитный ракетный комплекс Tempest

Разработка впервые была представлена в 2025 году

Силы обороны Украины начали использовать новый американский зенитный ракетный комплекс Tempest.

Его можно идентифицировать в одном из видео, обнародованном воздушным командованием "Центр" в новогоднем поздравлении, пишет Defense Express.

"На сегодняшний день непонятно, сколько зенитных ракетных комплексов Tempest могла получить Украина. С учетом того факта, что это новая американская разработка, можно предположить, что мы могли получить один или несколько прототипов для проведения тестирований для дальнейшего усовершенствования этого вооружения", - сказано в сообщении.

Что известно о ЗРК Tempest

Разработка впервые была представлена в 2025 году, причем совсем недавно на выставке AUSA 2025.

Это разработка компании V2X, которая существует в двух вариантах – на прицепе для защиты стационарных объектов, а также в мобильном варианте, построенная по принципу сделать мобильного, а также дешевого "убийцу дронов" по опыту российско-украинской войны.

Зенитный ракетный комплекс Tempest для поражения целей использует ракеты AGM-114L Longbow, стоимость которой может достигать 100 тысяч долларов.

Снижение эффективности ПВО ВСУ: названа причина

Бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил, что российские войска модернизировали системы запуска баллистических ракет, существенно усилив их боевой потенциал.

Речь идёт, в частности, о комплексах "Искандер-М" и ракетах "Кинжал", которые запускаются с истребителей МиГ-31. Такой способ применения увеличивает скорость полёта и значительно усложняет их перехват.

Напомним, как ранее сообщал Главред, посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил, что вопреки распространенным представлениям, Израиль все же передавал Украине вооружение, в частности, зенитно-ракетные комплексы Patriot, полученных от США еще в начале 1990-х годов.

В Израиле официально опровергли информацию о передаче Украине систем Patriot, которые страна получила в США в начале 1990-х годов.

А украинские дипломаты отказались ее комментировать, сославшись в этом вопросе на "моменты безопасности".

