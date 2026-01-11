ВСУ получили "убийцу дронов": СМИ узнали о новейшем американском ЗРК

Важное:
- ВСУ используют американский зенитный ракетный комплекс Tempest
- Разработка впервые была представлена в 2025 году
Силы обороны Украины начали использовать новый американский зенитный ракетный комплекс Tempest.
Его можно идентифицировать в одном из видео, обнародованном воздушным командованием "Центр" в новогоднем поздравлении, пишет Defense Express.
"На сегодняшний день непонятно, сколько зенитных ракетных комплексов Tempest могла получить Украина. С учетом того факта, что это новая американская разработка, можно предположить, что мы могли получить один или несколько прототипов для проведения тестирований для дальнейшего усовершенствования этого вооружения", - сказано в сообщении.
Что известно о ЗРК Tempest
Разработка впервые была представлена в 2025 году, причем совсем недавно на выставке AUSA 2025.
Это разработка компании V2X, которая существует в двух вариантах – на прицепе для защиты стационарных объектов, а также в мобильном варианте, построенная по принципу сделать мобильного, а также дешевого "убийцу дронов" по опыту российско-украинской войны.
Зенитный ракетный комплекс Tempest для поражения целей использует ракеты AGM-114L Longbow, стоимость которой может достигать 100 тысяч долларов.
Снижение эффективности ПВО ВСУ: названа причина
Бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил, что российские войска модернизировали системы запуска баллистических ракет, существенно усилив их боевой потенциал.
Речь идёт, в частности, о комплексах "Искандер-М" и ракетах "Кинжал", которые запускаются с истребителей МиГ-31. Такой способ применения увеличивает скорость полёта и значительно усложняет их перехват.
Напомним, как ранее сообщал Главред, посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил, что вопреки распространенным представлениям, Израиль все же передавал Украине вооружение, в частности, зенитно-ракетные комплексы Patriot, полученных от США еще в начале 1990-х годов.
В Израиле официально опровергли информацию о передаче Украине систем Patriot, которые страна получила в США в начале 1990-х годов.
А украинские дипломаты отказались ее комментировать, сославшись в этом вопросе на "моменты безопасности".
Другие новости:
- Германия начинает передачу систем Patriot: когда и сколько получит Украина
- В Украину направили новые системы ЗРК Patriot: в ФРГ сделали важное заявление
- Patriot будут производить не только в США: Европа подключается к созданию ЗРК
О источнике: Defense Express
Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред