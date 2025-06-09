"Об этом не много говорили": посол Израиля о передаче Украине ЗРК Patriot

Комплексы Patriot, которые в своё время были переданы Израилю Соединёнными Штатами, сейчас находятся на украинской территории.

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Израиль передал Украине Patriot / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Defense.gov/John Hamilton

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Израиль всё же предоставлял Украине вооружение

Комплексы Patriot, которые в своё время были переданы Израилю, находятся в Украине

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский сообщил, что вопреки распространённому мнению, Израиль всё же предоставлял Украине вооружение.

"Те комплексы Patriot, которые в своё время были переданы Израилю Соединёнными Штатами, сейчас находятся на украинской территории. Это те самые системы, что стояли на вооружении у нас с начала 1990-х. Израиль дал согласие на их передачу Украине. Об этом, к сожалению, не так много говорили. Но когда утверждают, будто Израиль никак не помогает Украине в военной сфере — это неправда", — отметил он в разговоре с Маричкой Довбенко.

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Он также добавил, что на протяжении всего времени пытался наладить конструктивный диалог со своими коллегами относительно войны, несмотря на критику внутри Израиля за проявленную, по мнению некоторых, чрезмерную поддержку Украины.

Бродский подчеркнул, что надеется на наступление мира в Украине ещё в период своего пребывания в должности и поделился, что опыт Израиля, живущего в условиях постоянной угрозы, может быть полезен для украинцев.

/ Главред

Поставки оружия из Израиля в Украину

Как сообщал Главред, ранее издание Defense Express писало о том, что несмотря на официальный нейтралитет Израиля в вопросе оказания военной помощи Украине, предусматривающий отказ от передачи или продажи оружия, а также блокирование его реэкспорта через другие страны, вполне возможно, что позиция Израиля изменится.

Напомним, СМИ писали, что Нетаньяху приказал пересмотреть политику Иерусалима по вопросу поставок вооружений Украине. На израильское государство оказывают давление США – ранее в Вашингтоне опасались, что Нетаньяху из-за своей "дружбы с Путиным" может выбрать пророссийский вектор политики. Пересмотр курса на помощь Киеву будет проводится под руководством силовых структур, дипломатии и Офиса премьера.

Президент Зеленский встретился в Нью-Йорке с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Во время их встречи едва не случился дипломатический казус.

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ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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