'Месть России': Израиль мог начать поставки оружия в Украину - Defense Express

Десятки тысяч единиц трофейного вооружения Израиль может передать Украине, чтобы отомстить России за поддержку боевиков, отмечают СМИ.

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Стало известно, какое оружие может получить Украина от Израиля / Коллаж Главред, фото: скрриншот из видео

О чем говорится в материале Defense Express:

Израиль может начать поставки оружия в Украину

Речь идет о трофейном оружии, которое РФ и Иран передавали боевикам Хамас и Хезболлы

Несмотря на официальный нейтралитет Израиля в вопросе оказания военной помощи Украине, предусматривающий отказ от передачи или продажи оружия, а также блокирование его реэкспорта через другие страны, вполне возможно, что позиция Израиля изменится. Об этом сообщает издание Defense Express.

В частности, по данным сервисов отслеживания авиаперелетов, были зафиксированы рейсы американских самолетов между израильской авиабазой Hatzerim и польским Жешувом, который является ключевым логистическим центром для передачи вооружения Украине. Кроме того, с осени прошлого года в Израиле рассматривается инициатива на правительственном уровне передать Украине оружие, изъятое у ХАМАС и Хезболлы.

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"И если этот процесс действительно начался, то Израиль принял довольно прагматичное решение, потому что вместо расходов на утилизацию передает оружие тому, кому оно нужно. А также мстит тем, кто его и передавал террористам - РФ. Потому что Кремль на официальном уровне охотно принимал лидеров Хезболлы, а также официально имеет стратегическим союзником Иран, который имеет целью уничтожение Израиля", - говорится в материале.

Аналитики отмечают, что основным оружием в арсеналах ХАМАС и Хезболлы является российское и иранское вооружение. Это подтверждается видеоматериалами ЦАХАЛ, которые демонстрируют найденные тайники оружия. Во время операции на юге Ливана военные взяли трофеями более 85 тысяч единиц вооружения, ракет и снаряжения, принадлежавших Хезболле.

Среди захваченного - реактивные системы залпового огня, так называемые "технички" (пикапы с зенитными установками или пулеметами крупного калибра), противотанковые комплексы, гранатометы, минометы, а также тысячи единиц стрелкового оружия и боеприпасов. Более того, в ноябре стало известно, что ЦАХАЛ даже рассматривает возможность использования трофейных российских ПТРК "Корнет" и иранских Almas.

"И очевидно именно о таком перечне вооружения, которое может быть передано Израилем в Украину, и может идти речь. При этом порой это даже неиспользуемое оружие, в заводской упаковке", - отметили в Defense Express.

Эксперты считают, что передача легкого вооружения сейчас выглядит наиболее вероятным сценарием по сравнению с другими вариантами. Это касается даже несмотря на то, что ЦАХАЛ во время недавней операции в Сирии получил трофеями несколько танков. Как сообщило израильское оборонное ведомство, в этой операции было захвачено 3300 единиц вооружения.

Хотя обсуждается возможность передачи Израилем систем Patriot при поддержке США, на данный момент более реалистичной выглядит передача именно легкого вооружения.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, недавно появилась информация о том, что Соединенные Штаты прекращают финансирование для Украины. Владимир Зеленский комментируя решение новой администрации президента США Дональда Трампа о временной остановке внешней помощи на 90 дней подчеркнул, что военная помощь США для Украины не прекращается.

Правительство Германии обновило список предоставленной Украине военной помощи. Согласно информации Министерства обороны Германии, за последнее время было передано тысячи артиллерийских снарядов и 600 ударных дронов.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц пока не согласовал новый большой пакет военной помощи Украине, предложенный Министерством иностранных дел и Министерством обороны. По данным Spiegel, в правительстве продолжаются дискуссии о выделении дополнительных 3 млрд евро для предоставления необходимого вооружения до досрочных выборов 23 февраля, инициированные министром Анналеной Бербок и министром Борисом Писториусом.

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