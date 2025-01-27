Военные КНДР боятся попасть в плен: в Sky News раскрыли жесткую тактику

Северокорейская армия сейчас делает вывод из ошибок, сделанных во время первых столкновений.

https://glavred.info/ukraine/viyskovi-kndr-boyatsya-potrapiti-u-polon-u-sky-news-rozkrili-zhorstku-taktiku-10634339.html Ссылка скопирована

Военные КНДР подрывают себя гранатами / Коллаж: Главред, фото: kcna.kp, t.me/V_Zelenskiy_official

Главное из материала:

Войска КНДР временно отошли от линии фронта в России

Как солдаты КНДР пытаются убрать доказательства своего присутствия на фронте

Войска КНДР, которые находятся в стране-агрессоре России, демонстрируют очевидную неосведомленность об угрозах со стороны беспилотников и артиллерии.

Как пишет издание Sky News, северокорейцы "скорее подорвут себя гранатами, чем рискнут попасть в плен". Также, вероятно, северокорейские войска временно отошли от линии фронта в России. Это произошло после того, как солдаты КНДР понесли серьезные потери.

видео дня

В частности, журналисты Sky News пообщались с украинскими военными, которые считают, что северокорейские солдаты сейчас или делают выводы из ошибок, сделанных во время первых столкновений с украинскими солдатами, или ухаживают за ранеными, или ждут подкрепления.

Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

"Я думаю, что они скоро вернутся", - сказал командир, который имеет позывной "Пульс".

Издание также пишет о том, что войска КНДР не осведомлены об угрозах со стороны беспилотников и артиллерии. Об этом свидетельствуют их штурмы пешком, группами по 20, 40 и даже 60 человек, что делает их легкой мишенью.

Кроме того, солдаты КНДР пытаются убрать доказательства своего присутствия из зоны боевых действий, забирая раненых и погибших.

Армия КНДР в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что аналитики раскрыли важные цели и сроки, когда КНДР перебросит для России новые войска. Ожидается, что дополнительные силы прибудут в Россию к середине марта, что позволит компенсировать потери и поддержать интенсивность пехотных атак.

Кирилл Буданов сообщил, что КНДР в 2025 году передаст России партию баллистических ракет. Ожидается, что Пхеньян направит Москве еще 150 баллистических ракет малой дальности KN-23 в 2025 году. Он отметил, что в прошлом году РФ получила 148 таких ракет.

Стало известно, что КНДР ускорила подготовку войск к отправке в РФ. В Курской области страны-агрессора России уже погибли по меньшей мере 300 северокорейских солдат и были ранены около 2700. Также в КНДР продолжается подготовка к запускам с применением передового оружия.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред