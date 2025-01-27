Военные КНДР боятся попасть в плен: в Sky News раскрыли жесткую тактику

Главное из материала:
- Войска КНДР временно отошли от линии фронта в России
- Как солдаты КНДР пытаются убрать доказательства своего присутствия на фронте
Войска КНДР, которые находятся в стране-агрессоре России, демонстрируют очевидную неосведомленность об угрозах со стороны беспилотников и артиллерии.
Как пишет издание Sky News, северокорейцы "скорее подорвут себя гранатами, чем рискнут попасть в плен". Также, вероятно, северокорейские войска временно отошли от линии фронта в России. Это произошло после того, как солдаты КНДР понесли серьезные потери.
В частности, журналисты Sky News пообщались с украинскими военными, которые считают, что северокорейские солдаты сейчас или делают выводы из ошибок, сделанных во время первых столкновений с украинскими солдатами, или ухаживают за ранеными, или ждут подкрепления.
"Я думаю, что они скоро вернутся", - сказал командир, который имеет позывной "Пульс".
Издание также пишет о том, что войска КНДР не осведомлены об угрозах со стороны беспилотников и артиллерии. Об этом свидетельствуют их штурмы пешком, группами по 20, 40 и даже 60 человек, что делает их легкой мишенью.
Кроме того, солдаты КНДР пытаются убрать доказательства своего присутствия из зоны боевых действий, забирая раненых и погибших.
Армия КНДР в Украине - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, что аналитики раскрыли важные цели и сроки, когда КНДР перебросит для России новые войска. Ожидается, что дополнительные силы прибудут в Россию к середине марта, что позволит компенсировать потери и поддержать интенсивность пехотных атак.
Кирилл Буданов сообщил, что КНДР в 2025 году передаст России партию баллистических ракет. Ожидается, что Пхеньян направит Москве еще 150 баллистических ракет малой дальности KN-23 в 2025 году. Он отметил, что в прошлом году РФ получила 148 таких ракет.
Стало известно, что КНДР ускорила подготовку войск к отправке в РФ. В Курской области страны-агрессора России уже погибли по меньшей мере 300 северокорейских солдат и были ранены около 2700. Также в КНДР продолжается подготовка к запускам с применением передового оружия.
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