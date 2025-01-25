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"Наши позиции разрушены": в ВСУ предупредили о штурме россиян на востоке

Алексей Тесля
25 января 2025, 11:46
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Самым "горячим" остается Покровское направление, враг идет в наступление.
'Наши позиции разрушены': в ВСУ предупредили о штурме россиян на востоке
ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: ОС ВСУ, 128 ОГШБр

Главное:

  • Самым "горячим" остается Покровское направление
  • На Купянщине колонна из пяти БТР врага была уничтожена

За прошедшие сутки самым "горячим" остается Покровское направление, сообщили в оперативно-тактической группировке войск "Хортица".

Как говорится в сообщении ОСГВ "Хортица" в Telegram, преимущественно без применения бронетехники противник проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Проминь, Новоукраинка, Удачное, Котлино, Новоелизаветовка, Успеновка, Серебряное, Андреевка, Дачное, Улаклы. Продолжались бои в Лисовке, Зеленом, Надеевке, Шевченко и Янтарном.

видео дня

"Некоторые наши позиции были разрушены в результате штурмовых действий и огневого воздействия противника. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - пишут украинские защитники.

Уточняется, что на Купянском направлении противник штурмовал позиции наших войск вблизи Глушковки, Новой Кругляковки, Загрызово и Зеленого Гая. В районе Песчаного для поддержки штурмовых действий враг применил бронетехнику. В результате огневого поражения колонна из пяти БТР была уничтожена. Противник понес потери, отступил.

Купянск Инфографика
/ Инфографика: Главред

На Харьковском направлении подразделения Сил обороны отражали вражеские атаки в Волчанске. В районе Тихого противник пытался прорваться при поддержке бронетехники. В ходе отражения наступательных действий наши воины уничтожили четыре БМП-3 оккупантов. Атака РФ захлебнулась, говорится в сообщении.

По данным ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении оккупанты проводили наступательные действия в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Зеленая Долина и Торское, а на Северском направлении - в районе Васюковки. Противник успеха не имел.

"На Краматорском направлении главной целью российской армии остается Часов Яр. По позициям наших защитников по этому городу враг совершил 139 артиллерийских обстрелов. В условиях ограниченной видимости противник проводил наступательные действия при поддержке бронетехники. Только в Часовом Яре подразделения Сил обороны уничтожили и повредили 8 БМД российских десантников. Также на этом направлении противник безуспешно атаковал наши позиции неподалеку Маркового, Белой Горы и Ступочек", - говорится в сообщении.

В ОСГВ "Хортица" отметили, что на Торецком направлении атакующие усилия врага были сосредоточены на проведении штурмовых действий в районах Крымского, Леонидовки, Щербиновки и в Торецке. Противник успеха не имел, ухудшение тактического положения не допущено.

Также отмечается, что на Новопавловском направлении противник атаковал наши укрепления в Великой Новоселке. Здесь по позициям Сил обороны враг совершил более 40 артобстрелов. Не считаясь с многочисленными потерями, враг пытается захватить этот населенный пункт. Наши воины держат оборону, нанося врагу значительные потери.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что армия РФ находится в нескольких километрах от Покровска. Интенсивность и количество обстрелов растет. В городе до сих пор остаются около семи тысяч человек.

Как сообщал Главред, российская оккупационная армия находится на расстоянии менее трех километров от Покровска и усилила обстрелы. Город без света, газа и водоснабжения.

Напомним, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман спрогнозировал, куда двинется российская армия после возможного захвата Покровска Донецкой области. По его мнению, в зоне риска могут оказаться три города.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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