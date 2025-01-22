В ВСУ сделали тревожное заявление о превосходящих силах РФ и назвали направление

Наступательные действия оккупантов на разных направлениях происходят с применением бронетехники.

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ВСУ сдерживают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

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Покровское направление остается самым "горячим"

РФ атакует превосходящими силами

За прошедшие сутки, 21 января 2025 года, на Харьковском направлении наши воины отражали вражеские атаки в Волчанске, а на Купянском направлении противник штурмовал позиции Сил обороны вблизи Двуречной и Новой Кругляковки.

Наступательные действия оккупантов в направлении Петропавловки и в районе Лозовой происходили с применением бронетехники. В результате огневого воздействия был уничтожен один танк и три вражеские БМП. Атаки противника были отбиты, сообщили в пресс-центре ОСГВ "Хортиця".

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На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Колодязи и Терны. Противник успеха не имел.

По данным ОСГВ "Хортиця", на Сиверском направлении подразделения сил обороны отражали атаки противника вблизи Ивано-Дарьевки. Для перемещения личного состава с целью проведения наступательных действий враг применял мототехнику, по которой преимущественно наносилось огневое поражение еще на рубеже выдвижения. Враг понес потери, отступил.

"Усилия противника на Краматорском и Торецком направлениях были сосредоточены на проведении штурмовых действий в Часовом Яре и Торецке. Противник успеха не имел, ухудшение тактического положения не допущено", - говорится в сообщении.

"Покровское направление остается самым горячим на всей линии боевого столкновения. Противник, преимущественно без применения бронетехники, проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Миролюбовка, Проминь, Мирноград, Видродження, Зверево, Успеновка, Славянка, Серебряное, Шевченко, Андреевка, Улаклы, Янтарное, Дачное. Подразделения сил обороны продолжают уничтожать превосходящие силы врага с целью замедления и прекращения его наступательных действий", - отмечают в ОСГВ "Хортиця".

На Новопавловском направлении противник атаковал наши укрепления в окрестностях Великой Новоселки и в районе Константинополя: успеха не имел. Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что армия РФ находится в нескольких километрах от Покровска. Интенсивность и количество обстрелов растет. В городе до сих пор остаются около семи тысяч человек.

Как сообщал Главред, российская оккупационная армия находится на расстоянии менее трех километров от Покровска и усилила обстрелы. Город без света, газа и водоснабжения.

Напомним, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман спрогнозировал, куда двинется российская армия после возможного захвата Покровска Донецкой области. По его мнению, в зоне риска могут оказаться три города.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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