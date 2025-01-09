Риск для трех городов: куда двинутся оккупанты в случае захвата Покровска

Цели россиян не ограничиваются захватом Донецкой и Луганской областей, ведь они убеждены, что Украина не должна существовать, уверен Алексей Гетьман.

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Алексей Гетьман сказал, что будет, если РФ захватит Покровск / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада сил терробороны ВСУ, скрин

Главные тезисы:

Цель РФ - захват всей Украины

Если оккупанты возьмут Покровск, то пойдут на Павлоград, Днепр и Запорожье

Договоры с Москвой не имеют смысла

Страна-агрессор РФ не собирается ограничиваться захватом Крыма, Донбасса и Луганщины. Кремль интересует вся страна. Об этом заявил военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман и спрогнозировал, куда двинется российская армия после возможного захвата Покровска Донецкой области.

По его словам, если оккупанты возьмут Покровск, то, вероятно, они двинутся на Павлоград, Днепр и Запорожье.

"Ведь везде там расположены предприятия нашего военно-промышленного комплекса и вообще промышленные предприятия, которые производят много чего полезного, в том числе ракеты и ракетное топливо. Всё это не является тайной. Поэтому россияне и стремятся добраться до этих городов", - сказал он в интервью Главреду.

Гетьман добавил, что цели россиян не ограничиваются захватом Донецкой и Луганской областей, ведь они убеждены, что Украина не должна существовать.

"Россияне будут продвигаться столько, сколько мы им позволим. А мы вооружаемся, сотрудничаем с партнёрами, решаем вопрос с новейшими бригадами и, соответственно, даём отпор. За три года мы хорошо поняли, что никто, кроме нас, этого не сделает", - сказал Гетьман.

При этом военный эксперт считает, что только тогда, когда украинские войска будут приближаться к Москве, появится очень много желающих помочь Украине, в том числе и войсками.

"До этого все будут просто "очень обеспокоены". Хотя наши партнёры должны предоставлять нам больше оружия, руководствуясь, по крайней мере, инстинктом самосохранения. Помощь наших партнёров оружием – это не меценатские движения с их стороны, а инвестиция в собственную безопасность: давая нам оружие, они защищают себя", - сказал Гетьман.

Он также считает, что надеяться на договорённости с Москвой бесполезно.

"Россия любые международные договорённости ставит ниже собственных законов, планов и решений. Поэтому нам следует и в дальнейшем убеждать западных партнёров в необходимости предоставления Украине оружия, потому что это нужно прежде всего для их самозащиты", - резюмировал он.

Смотрите видео - Интервью майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, в котором оценил угрозу расширения войны на ещё одну область Украины:

Ситуация в Покровске - последние новости

Как сообщал Главред, российская оккупационная армия находится на расстоянии менее трех километров от Покровска и усилила обстрелы. Город без света, газа и водоснабжения. Об этом рассказал глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

С конца декабря российская оккупационная армия активизировала наступление к востоку от Покровска Донецкой области. Это может свидетельствовать о том, что командование РФ по-прежнему рассматривает окружение Покровска как одну из своих ключевых стратегических целей в этом районе.

Представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что российские оккупанты продолжают давить на Покровском направлении. Враг пытается взять Покровск Донецкой области "в клещи".

Аналитики ISW сообщили, что российские захватчики, вероятно, смещают внимание с охвата Покровска на наступление в сторону админграницы Донецкой и Днепропетровской областей.

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Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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