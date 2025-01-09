Бои начнутся в ещё одной области – Днепропетровской, в 2025-м война не закончится – Гетьман

Войска РФ смогут продвигаться по Днепропетровщине быстрее, чем где-либо ранее, но им понадобится несколько лет, чтобы дойти до Днепра, считает Гетьман.

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Днепропетровщина вскоре может стать ещё одной областью Украины, где будут идти бои, отметил Алексей Гетьман / Коллаж: Главред

Российские войска могут дойти до Днепропетровщины всего за пару недель, и уже сейчас бои идут на расстоянии семи километров от админграницы Днепропетровской области. Именно так написало издание Bild и его военный корреспондент Юлиан Рёпке. В то же время оккупанты, в частности, российские военкоры всё чаще в своих сводках употребляют фразу "Днепропетровское направление".

Главред пообщался с военным экспертом, ветераном российско-украинской войны, майором запаса Вооруженных сил Украины Алексеем Гетьманом, чтобы выяснить, могут ли начаться непосредственные боевые столкновения на территории Днепропетровщины, насколько к этому готовы украинские защитники, есть ли угроза для Днепра и Павлограда, а также закончится ли война в 2025 году.

Как вы оцениваете вероятность того, что российские войска ступят на территорию Днепропетровщины, и непосредственные боевые столкновения будут происходить в ещё одной области Украины – Днепропетровской?

До административных границ Днепропетровской области российским войскам действительно осталось немного. Вполне возможно, что они смогут дойти до Днепропетровщины. Впрочем, это не означает, что продвижение войск РФ представляет угрозу самому городу Днепр – до областного центра россиянам очень далеко, и шансов, что они дойдут до него крайне мало.

Российские войска продвигаются со скоростью улитки, до Днепра они дойдут не раньше, чем через несколько лет, подчеркнул Гетьман / Википедия

Дело в том, что с февраля 2024 года максимальное расстояние, которое удалось преодолеть российским войскам, составляет 40 км. Продвижение за год всего на 40 км с огромными потерями для любой армии не является успехом, более того, можно сказать, что наступательная операция, к которой наш враг тщательно готовился, задействовал большое количество живой силы и техники, мобилизовал за большие деньги (от 6 до 20 тысяч долларов) контрактников, стала неудачной. Поэтому надежды жителей депрессивных регионов России, которые были уверены, что повоюют, а потом вернутся и будут тратить эти тысячи долларов, не оправдаются, ведь подавляющее большинство из них (более 800 тысяч российских оккупантов) было уничтожено на этой войне.

Иными словами, продвинуться к административным границам Днепропетровщины россияне вполне могут, и бои действительно могут начаться на территории ещё одной области Украины. Но не следует считать, что вся Днепропетровщина будет охвачена войной. Если взять калькулятор и рассчитать скорость продвижения российских войск в прошлом году, то мы увидим, что она равнялась скорости улитки, которая за одну минуту преодолевает 8 сантиметров – это примерно ширина вашей ладони. Просто разделите расстояние, которое оккупанты преодолели, на время, потраченное на это, и вы получите именно 8 см в минуту. Но, конечно, это всё равно является продвижением, и этим нельзя пренебрегать.

Поэтому для того, чтобы дойти хотя бы до пригорода Днепра, россиянам понадобится несколько лет.

Смотрите видео, в котором майор запаса ВСУ Алексей Гетьман оценил угрозу расширения войны на ещё одну область Украины:

Кроме того, достижение административных границ области не откроет перед вражескими войсками никаких ворот или путей. Хотя у нас время от времени говорят, что как только российские войска захватят определённый населённый пункт, они смогут дальше стремительно и свободно продвигаться на большие расстояния. Не будут! Повсюду есть наши войска, которые будут оказывать им сопротивление. А у оккупантов нет "пятой передачи", которую они могут включить в определённый момент.

А относительно издания Bild отмечу одно: не забывайте, что это таблоид, "желтая пресса". Обращать внимание на публикации в таких изданиях можно, но, помня, что у этих СМИ нет бюджетного финансирования, поэтому громкими статьями они зарабатывают себе на зарплату. Подобные издания подают какую-то информацию как нечто горячее, хотя на самом деле оно едва теплое.

Какие, по вашему мнению, цели и аппетиты у России относительно Днепра и Днепропетровской области? Если вдруг россияне возьмут Покровск и пойдут дальше на Днепропетровщину, куда, скорее всего, они будут продвигаться – вдоль трассы на Павлоград или вдоль трассы на Запорожье?

На Павлоград, Днепр и Запорожье. Ведь везде там расположены предприятия нашего военно-промышленного комплекса и вообще промышленные предприятия, которые производят много чего полезного, в том числе ракеты и ракетное топливо. Всё это не является тайной. Поэтому россияне и стремятся добраться до этих городов.

Когда ВСУ будут приближаться к Москве, появится очень много желающих помочь Украине, отметил Гетьман / 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ

Цели россиян не ограничиваются захватом Донецкой и Луганской областей – они стремятся захватить всю Украину. Они убеждены, что Украина не должна существовать. Поэтому не стоит надеяться, что цель нашего врага – это те четыре области и Крым, которые уже вписаны в российскую конституцию, и всё на том. Нет, это ложь – россияне будут продвигаться столько, сколько мы им позволим. А мы вооружаемся, сотрудничаем с партнёрами, решаем вопрос с новейшими бригадами и, соответственно, даём отпор. За три года мы хорошо поняли, что никто, кроме нас, этого не сделает.

Только тогда, когда украинские войска будут приближаться к Москве, появится очень много желающих помочь Украине, в том числе и войсками. До этого все будут просто "очень обеспокоены". Хотя наши партнёры должны предоставлять нам больше оружия, руководствуясь, по крайней мере, инстинктом самосохранения. Помощь наших партнёров оружием – это не меценатские движения с их стороны, а инвестиция в собственную безопасность: давая нам оружие, они защищают себя.

А надеяться на договорённости с Москвой – бесполезно. Ведь ещё Бисмарк говорил, что "договорённости с Россией не стоят даже бумаги, на которой они написаны". Россия любые международные договорённости ставит ниже собственных законов, планов и решений. Поэтому нам следует и в дальнейшем убеждать западных партнёров в необходимости предоставления Украине оружия, потому что это нужно прежде всего для их самозащиты.

Надеяться на договоренности с Москвой – напрасное дело, убеждён Гетьман / kremlin.ru

Вы сравнили скорость продвижения российских войск со скоростью улитки, и следующий вопрос именно об этом. Командир взвода 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов как-то отмечал, когда говорил о возможных последствиях потери Покровска, что Днепропетровщина не застроена селами так, как Донецкая, и поэтому враг там продвигаться гораздо быстрее. Действительно ли это так? И вообще, какой характер могут иметь бои на Днепропетровщине, учитывая географические особенности, рельеф, застройку и т.д.?

Бои на территории Днепропетровщины действительно могут несколько отличаться, но не существенно. Донбасс очень урбанизирован, и там один населённый пункт переходит в другой. Там же, где больше полей, как на Днепропетровщине, просто нужно строить больше фортификационных сооружений и линий обороны, чтобы не позволять врагу продвигаться и брать господствующие высоты.

Теоретически российские войска действительно могут быстрее продвигаться по территории Днепропетровщины. Но, во-первых, скорость увеличится не существенно, а, во-вторых, слишком стремительное продвижение врага будет означать его отрыв от тылов, что усложнит обеспечение той группировки россиян, которая двинется вперед. Например, танку нужно около 100 литров горючего на 100 км, а зимой даже больше – что, за ним будет ехать бензовоз, который будет его заправлять? Другой момент – военнослужащий может взять с собой ограниченное количество оружия, например, десять магазинов, но не сто. Те же РЭБы и прочее работают от аккумуляторов, а на поле боя розетку не найдёшь. То есть стремительное продвижение создаст проблемы с обеспечением войска россиян.

Институт исследования войны отмечал, что российские войска и сейчас пытаются двигаться, минуя села, даже небольшие населенные пункты, чтобы максимально продвинуться вперёд. Хорошо, они продвигаются, а дальше что? А дальше получают ответный удар, ведь мы можем держать оборону не только позиционно, но и маневренно, мобильно, то есть передвигаясь и заманивая врага в ловушки.

Есть угроза, что российские войска смогут продвигаться быстрее по территории Днепропетровщины, отметил Гетьман / 4 отдельная танковая бригада

Кроме того, Днепропетровщина – это не намного менее урбанизированная местность, чем Донетчина: если на определённой площади в Донецкой области десять сёл, то в Днепропетровской будет 8, то есть разница не значительная.

В общем, россияне могут пытаться быстрее продвигаться, если дойдут до Днепропетровской области, но им это не удастся, потому что, если об этом говорят военные, это понимают и в Генеральном штабе, поэтому готовятся.

Зайти на Днепропетровщину оккупанты действительно могут, но давайте сами себя не пугать их стремительным продвижением там, потому что такого не будет.

Поделитесь, пожалуйста, вашими прогнозами на 2025 год относительно наиболее реалистичного сценария развития событий этой войны? Ведь после победы Трампа на выборах звучала просто масса заявлений о том, что приближается прекращение огня, что будут переговоры, что самый вероятный сценарий – замораживание войны. Как вам видятся события 2025 года?

Да, сейчас действительно говорится о том, что боевые действия могут прекратиться, и начнутся переговоры. Но для того, чтобы вести переговоры, обе стороны должны стремиться достичь компромиссного варианта, а Россия этого не хочет и ни на какие компромиссы идти не собирается. Москва выдвигает свои требования, которые Украина выполнять не будет. Как в таких условиях проводить переговоры?

Сейчас нет предпосылок для проведения переговоров с Путиным, считает Гетьман / kremlin.ru

Кроме того, как отмечал Блинкен, перемирие может сыграть в пользу РФ, и она от передышки выиграет больше, чем мы.

Конечно, хочется приостановки войны, и передышка очень нужна. Но, судя по тому, что говорит Лавров, что, мол, перемирие не нужно, потому что Россия имеет тактическое преимущество на поле боя, а потому будет двигаться до тех пор, пока Украина вместе со всем цивилизованным миром не выполнит идиотские условия Москвы, враг на этот вариант не согласится.

Поэтому, к сожалению, я думаю, что в 2025 году война будет продолжаться постоянно, без пауз.

Кто такой Алексей Гетьман Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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