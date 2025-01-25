РФ 'подсела' на оружие КНДР: в ЦПД раскрыли зависимость врага

Кратко:
- РФ все больше зависит от Северной Кореи
- Более 50%, а местами более 70% боеприпасов у оккупантов северокорейские
Российская армия все больше зависит от поставок боеприпасов из Северной Кореи. Российским оккупантам не хватает тяжелой артиллерии и отечественных боеприпасов. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
"Поставка кндровских 170-мм САУ M1978 Koksan России и их отправка в Курскую область говорит также о потере единиц тяжелой артиллерии российской армией и ее недостаток, поэтому Москва все больше полагается на Пхеньян и становится зависимой", - отметил он.
Коваленко отметил, что враг на фронте активно использует боеприпасы, произведенные в Северной Корее. По его словам, Россия "очень зависима" от северокорейского оброєння.
"Более 50%, а местами на определенных участках более 70% БК артиллерии, мины - кндровские", - пояснил руководитель ЦПД.
Участие КНДР в войне против Украины - последние новости
Как сообщал Главред, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея планирует отправить России еще 150 баллистических ракет KN-23 в 2025 году. Также Пхеньян, вероятно, передаст дополнительные гаубицы, 70-мм самоходные артиллерийские установки и 240-мм РСЗО.
Несмотря на преимущество российско-корейских подразделений, их наступательные действия замедлились в Курской области. Коваленко отметил, что первоначальные планы россиян нарушены, а ВСУ проводят тактические контрнаступательные действия.
Кроме этого, разведка Британии заявила, что потери войск КНДР в Курской области составляют около 4 тысяч человек, из которых четверть погибла в боях. Это более трети из 11-тысячной группировки северокорейских войск, которую отправили воевать с РФ против Украины.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
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