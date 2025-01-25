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РФ "подсела" на оружие КНДР: в ЦПД раскрыли зависимость врага

Руслана Заклинская
25 января 2025, 22:37
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Российская армия все больше зависит от поставок боеприпасов из Северной Кореи, отметил руководитель ЦПД Андрей Коваленко.
РФ 'подсела' на оружие КНДР: в ЦПД раскрыли зависимость врага
Россия попала в зависимость от оружия КНДР / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, uk.wikipedia.org

Кратко:

  • РФ все больше зависит от Северной Кореи
  • Более 50%, а местами более 70% боеприпасов у оккупантов северокорейские

Российская армия все больше зависит от поставок боеприпасов из Северной Кореи. Российским оккупантам не хватает тяжелой артиллерии и отечественных боеприпасов. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"Поставка кндровских 170-мм САУ M1978 Koksan России и их отправка в Курскую область говорит также о потере единиц тяжелой артиллерии российской армией и ее недостаток, поэтому Москва все больше полагается на Пхеньян и становится зависимой", - отметил он.

видео дня

Коваленко отметил, что враг на фронте активно использует боеприпасы, произведенные в Северной Корее. По его словам, Россия "очень зависима" от северокорейского оброєння.

"Более 50%, а местами на определенных участках более 70% БК артиллерии, мины - кндровские", - пояснил руководитель ЦПД.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Участие КНДР в войне против Украины - последние новости

Как сообщал Главред, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея планирует отправить России еще 150 баллистических ракет KN-23 в 2025 году. Также Пхеньян, вероятно, передаст дополнительные гаубицы, 70-мм самоходные артиллерийские установки и 240-мм РСЗО.

Несмотря на преимущество российско-корейских подразделений, их наступательные действия замедлились в Курской области. Коваленко отметил, что первоначальные планы россиян нарушены, а ВСУ проводят тактические контрнаступательные действия.

Кроме этого, разведка Британии заявила, что потери войск КНДР в Курской области составляют около 4 тысяч человек, из которых четверть погибла в боях. Это более трети из 11-тысячной группировки северокорейских войск, которую отправили воевать с РФ против Украины.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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