'Не знал, против кого воюем': пленный солдат КНДР признался, как попал на войну

Пленный КНДР подтвердил значительные потери среди северокорейских военных.

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Пленный солдат КНДР рассказал о своем участии в войне против Украины / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

Пленный солдат КНДР служил в разведке

Корабль, на котором он прибыл из КНДР в РФ, был российским паромом для грузовых перевозок

Пленный утверждает, что не знал, что будет воевать против Украины

Допрос северокорейских солдат, которых взяли в плен украинские военные, продолжается. Слова военных КНДР подтверждают перемещение на территорию РФ и тренировки для участия в боях против Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, демонстрируя новое видео допроса северокорейца.

"Разведывательная информация о перемещении таких военных на российскую территорию, тренировки и их полной информационной изоляции подтверждается словами пленных. Все факты об участии Северной Кореи в этой войне будут установлены", - отметил президент.

видео дня

Что известно о пленном

Военный КНДР рассказал, что пошел на срочную службу в 17 лет. После окончания школы он поступил в армию Северной Кореи на разведывательное отделение, где проходил всю службу.

"Обычно после окончания школы все мужчины идут служить. Я тоже после окончания школы поступил в армию в разведывательное отделение и был там всю мою службу", - сказал он.

Он сообщил, что на корабле, которым он прибыл из Северной Кореи в Россию, было более 100 человек. Сам корабль, вероятно, был российским паромом, предназначенным для грузовых перевозок, а не военным.

О своей службе в Украине он отметил, что до того, как попал в Россию, не знал, что будет воевать против Украины.

"Как я уже и говорил, я сам не знал до того, как приехал в Россию, что я буду воевать здесь, в России, и даже не знал против кого мы воюем", - заявил пленный.

Также он утверждает, что не сообщал матери, где находится, поэтому она не знала о его участии в войне.

"Было очень много раненых, когда я сам был с 3 января в бою. В целом по таким масштабным цифрам трудно ответить", - ответил военный о потерях КНДР в боях против Украины.

Смотрите видео допроса пленного северокорейца:

Допрос солдата КНДР / Фото: скриншот

Что касается знаний о мире за пределами Северной Кореи, он признал, что знает немного. О Южной Корее он сказал, что знает только, что там меньше гор, чем в Северной Корее.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

ВСУ взяли в плен первых военных из КНДР - что известно

Как сообщал Главред, 12 января стало известно, что ВСУ впервые взяли в плен солдат КНДР в Курской области России. Один из них имел при себе российский военный билет, выданный в 2024 году.

Южная Корея рассматривает возможность перевода этих северокорейских солдат на свою территорию. МИД Южной Кореи планирует провести консультации с Украиной по этому вопросу, поскольку по Конституции Южная Корея признает всех жителей Корейского полуострова своими гражданами.

Кроме этого, в WSJ раскрыли, как ВСУ взяли в плен солдата КНДР. Раненый северокореец сначала угрожал гранатой, но потом сдался.

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Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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