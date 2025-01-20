Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Не знал, против кого воюем": пленный солдат КНДР признался, как попал на войну

Руслана Заклинская
20 января 2025, 11:52
271
Пленный КНДР подтвердил значительные потери среди северокорейских военных.
'Не знал, против кого воюем': пленный солдат КНДР признался, как попал на войну
Пленный солдат КНДР рассказал о своем участии в войне против Украины / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

  • Пленный солдат КНДР служил в разведке
  • Корабль, на котором он прибыл из КНДР в РФ, был российским паромом для грузовых перевозок
  • Пленный утверждает, что не знал, что будет воевать против Украины

Допрос северокорейских солдат, которых взяли в плен украинские военные, продолжается. Слова военных КНДР подтверждают перемещение на территорию РФ и тренировки для участия в боях против Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, демонстрируя новое видео допроса северокорейца.

"Разведывательная информация о перемещении таких военных на российскую территорию, тренировки и их полной информационной изоляции подтверждается словами пленных. Все факты об участии Северной Кореи в этой войне будут установлены", - отметил президент.

видео дня

Что известно о пленном

Военный КНДР рассказал, что пошел на срочную службу в 17 лет. После окончания школы он поступил в армию Северной Кореи на разведывательное отделение, где проходил всю службу.

"Обычно после окончания школы все мужчины идут служить. Я тоже после окончания школы поступил в армию в разведывательное отделение и был там всю мою службу", - сказал он.

Он сообщил, что на корабле, которым он прибыл из Северной Кореи в Россию, было более 100 человек. Сам корабль, вероятно, был российским паромом, предназначенным для грузовых перевозок, а не военным.

О своей службе в Украине он отметил, что до того, как попал в Россию, не знал, что будет воевать против Украины.

"Как я уже и говорил, я сам не знал до того, как приехал в Россию, что я буду воевать здесь, в России, и даже не знал против кого мы воюем", - заявил пленный.

Также он утверждает, что не сообщал матери, где находится, поэтому она не знала о его участии в войне.

"Было очень много раненых, когда я сам был с 3 января в бою. В целом по таким масштабным цифрам трудно ответить", - ответил военный о потерях КНДР в боях против Украины.

Смотрите видео допроса пленного северокорейца:

'Не знал, против кого воюем': пленный солдат КНДР признался, как попал на войну
Допрос солдата КНДР / Фото: скриншот

Что касается знаний о мире за пределами Северной Кореи, он признал, что знает немного. О Южной Корее он сказал, что знает только, что там меньше гор, чем в Северной Корее.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

ВСУ взяли в плен первых военных из КНДР - что известно

Как сообщал Главред, 12 января стало известно, что ВСУ впервые взяли в плен солдат КНДР в Курской области России. Один из них имел при себе российский военный билет, выданный в 2024 году.

Южная Корея рассматривает возможность перевода этих северокорейских солдат на свою территорию. МИД Южной Кореи планирует провести консультации с Украиной по этому вопросу, поскольку по Конституции Южная Корея признает всех жителей Корейского полуострова своими гражданами.

Кроме этого, в WSJ раскрыли, как ВСУ взяли в плен солдата КНДР. Раненый северокореец сначала угрожал гранатой, но потом сдался.

Читайте также:

Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики.

В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек.

Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.

Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский военнопленные КНДР войска КНДР в Украине Военные КНДР в Курской области
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Фицо просят уйти в отставку из-за агрессии к Зеленскому и другим политикам

Фицо просят уйти в отставку из-за агрессии к Зеленскому и другим политикам

12:40Мир
В Украине резко ударит +9 градусов: в каких областях будет теплее всего

В Украине резко ударит +9 градусов: в каких областях будет теплее всего

12:31Синоптик
"Не знал, против кого воюем": пленный солдат КНДР признался, как попал на войну

"Не знал, против кого воюем": пленный солдат КНДР признался, как попал на войну

11:52Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Когда закончится война в Украине: год прекращения огня и что будет дальше

Когда закончится война в Украине: год прекращения огня и что будет дальше

Карта Deep State онлайн за 20 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 января: что происходит на фронте (обновляется)

Как убрать известковый налет в унитазе: простой, но очень эффективный способ

Как убрать известковый налет в унитазе: простой, но очень эффективный способ

Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 января

Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 января

Украина не может перехватить ракету "Орешник": Сырский сделал важное заявление

Украина не может перехватить ракету "Орешник": Сырский сделал важное заявление

Последние новости

13:22

Украинские десантники уничтожили и заставили бежать россиян на бронетехнике

13:12

"Я уже убежден": друг Тиммы рассказал, кто мог убить баскетболиста

12:57

Процесс может затянуться на годы: в ВСУ оценили возможные переговоры с РФ

12:46

Трамп на пороге президентства: появилась программа инаугурации

12:40

Фицо просят уйти в отставку из-за агрессии к Зеленскому и другим политикам

Инаугурация Дональда Трампа 2025: онлайн-трансляция церемонииИнаугурация Дональда Трампа 2025: онлайн-трансляция церемонии
12:31

В Украине резко ударит +9 градусов: в каких областях будет теплее всего

12:10

"Была одной из самых первых": умерла участница группы Лисапетный батальон

12:03

"А я им зачем": жена Остапчука рассказала, общается ли она с детьми мужа

11:54

Оккупанты взялись за ЗАЭС: враг планирует опасные действия - Андрющенко

Реклама
11:52

"Не знал, против кого воюем": пленный солдат КНДР признался, как попал на войнуВидео

11:46

В Киеве предотвратили убийство заместителя главы Минздрава

11:40

Не мирное соглашение, а капитуляция: сможет ли Трамп закончить войну в Украине

11:33

Базовый сценарий Трампа по войне в Украине предполагает проигрыш Путина – ЗагороднийВидео

11:22

Разгромила россиянку: Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open-2025

11:22

Только один хочет результата: чего ожидают Путин и Трамп от встречи - Портников

11:07

Меладзе тайно вернулся в Россию ради важного дела: что произошло

10:58

Цены на овощи в Украине: что подешевело и подорожало за неделю

10:53

Через минное поле под обстрелом: в WSJ раскрыли, как ВСУ взяли в плен солдата КНДР

10:32

Позиции разрушили: ВСУ предупредили об изменении ситуации на ключевом направлении

10:25

Два условия окончания войны: СМИ выяснили детали мирного плана Трампа

Реклама
10:25

Иран может передать РФ оружие против украинских морских дронов: в ISW раскрыли детали

10:07

Беглец Потап ответил, планирует ли возвращаться в Украину

09:32

Кто может начать свой бизнес в 2025 году: звезды благосклонны к 3 знакам зодиака

09:30

Гороскоп на завтра 21 января: Весам - хорошая новость, Скорпионам - сюрприз

09:12

Чего боятся тараканы в квартире: запахи, которые не выносят прусаки

09:05

У Трампа назвали три основных вопроса для прекращения войны в Украине

09:02

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 января (обновляется)

08:46

РФ выпустила по Украине более 140 дронов: сколько удалось сбить

08:37

РФ разрывают взрывы: рой БпЛА атаковал важные авиационные заводы КазаниВидео

08:23

Карта Deep State онлайн за 20 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Часть мирных договоренностей: состоятся ли выборы в Украине в 2025 годумнение

07:58

Не победа Украины: в Time раскрыли планы Байдена в отношении войны

06:57

Приоритет - переговоры с Путиным: Трамп снова пообещал завершить войну в Украине

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти кольцо

05:00

Какой сегодня праздник 20 января 2025 года: как не навлечь на себя беду сегодня

04:30

Почему в СССР лобовое стекло было под наклоном: значение знают не все

03:30

"Мы её должны отпеть": генерал СБУ раскрыл сценарий распада РоссииВидео

02:32

Головная боль для Кремля: в ВСУ назвали новые цели массированных ударов по РФ

01:30

"Самые высокомерные люди на планете": известный глянец "разнес" Гарри и Меган

00:10

"Супермен" Генри Кавилл впервые стал отцом

Реклама
00:08

Нанесет ли РФ ракетный удар по Украине перед инаугурацией Трампа: в ВСУ ответили

19 января, воскресенье
23:19

Голливудский дебют: 8-летняя дочь Дмитрия Ступки снимается для Netflix

23:03

"Ударная волна едва дом не снесла": россияне жалуются на атаку беспилотников

22:23

"Два главных удара": Сырский раскрыл основную цель ВСУ в Курской области

22:13

"Глупенький": Камалия поставила на место Соломку, который назвал ее бездарной

22:00

Обведут вокруг пальца любого: 5 самых хитрых знаков зодиака

21:32

Украина не может перехватить ракету "Орешник": Сырский сделал важное заявлениеВидео

21:27

Сырский спрогнозировал, смогут ли ВСУ удержать Покровск

20:58

Что делать, чтобы страшный сон не сбылся: народные способы

20:58

"Оккупантов смешали с бетоном": ВСУ показали эффектное уничтожение врага

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять