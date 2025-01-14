Сеул готовит Киеву неожиданное предложение насчет пленных солдат КНДР – СМИ

Правительство Южной Кореи планирует провести соответствующие консультации с Украиной.

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Солдаты из КНДР попали в плен ВСУ / Колаж: Главред, фото: kcna.kp, t.me/V_Zelenskiy_official

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Пленные северокорейцы могут оказаться в Южной Корее

Сеул считает всех жителей Корейского полуострова гражданами своей страны

Солдаты из КНДР, взятые в плен Вооруженными силами Украины, могут оказаться в Южной Корее.

Правительство Южной Кореи планирует провести соответствующие консультации с Украиной, заявило Министерство иностранных дел Южной Кореи, сообщает Yonhap.

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С соответствующим заявлением выступил представитель МИД Южной Кореи Ли Чже Вонг. При этом он пояснил, что Сеул рассматривает всех людей, живущих на Корейском полуострове, как граждан своей страны.

"Поскольку северокорейские солдаты являются нашими гражданами согласно Конституции (правительство – ред.) планирует провести переговоры с Украиной, если они попросят о переходе в Южную Корею", - сказал спикер.

Вместе с тем он отметил, что ни один из двух захваченных солдат не выражал намерения переходить на сторону Южной Кореи, добавив, что соответствующие органы страны поддерживают связь с Украиной по вопросам, которые их касаются.

/ Инфографика: Главред

Добавим, что согласно Конституция Южной Кореи, весь Корейский полуостров рассматривается как своя территория, практически признавая всех обитателей полуострова гражданами Южной Кореи.

Ранее в ГУР рассказали о судьбе военнопленных из КНДР. ГУР изучает вопрос того, будет ли КНДР и в дальнейшем направлять своих солдат в Россию.

Как сообщал Главред, что по словам Романа Свитана, привлечение северокорейских военных не помогло России усилить позиции и вытеснить ВСУ с Курщины. Солдат КНДР используют как "пушечное мясо".

Напомним, в ГУР сообщали, что северокорейские подразделения на Курском направлении продолжают нести существенные потери среди личного состава, из-за чего российские командиры перебрасывают на передовую новые военные подразделения КНДР.

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Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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