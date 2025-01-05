Трамп стремится завершить войну, но есть одна проблема – The Telegraph

Трамп хранит молчание о своих мирных инициативах.

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Трамп не может уступить Путину, иначе мир на Западе окажется под угрозой - СМИ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот YouTube

Главное из материала The Telegraph:

Трампу вряд ли удастся быстро завершить войну

Трамп не может позволить себе уступить Путину

Россия не против переговоров в Словакии

Новоизбранный президент США Дональд Трамп будет стремиться завершить российско-украинскую войну, однако конкретных планов он не раскрывает. Трамп не может уступить Владимиру Путину, поскольку такой шаг стал бы "приглашением" агрессору России к нападению на другие страны, в том числе и на государства НАТО.

Трамп не раскрывает своих планов

В материале The Telegraph напомнили, что Трамп с мая позапрошлого года неоднократно говорил о намерении завершить войну "за 24 часа". Однако республиканец уточнял: план зависит от результатов встреч с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

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После победы на выборах Трамп пока не раскрыл деталей своих мирных инициатив.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Россия допускает переговоры в Словакии

Журналисты пишут, что Москва неоднократно демонстрировала свою готовностью к так называемым переговорам, которые Кремль видит лишь "на своих условиях". Россияне не против переговоров в Словакии – на территории зависимой от газа из РФ страны и нежелательного "посредника" для других сторон.

Зеленский видит возвращение территорий путем дипломатии

Также в статье говорится, что Зеленский на данный момент видит дипломатию наиболее оптимальным инструментов возвращения захваченных Россией территорий. Украина несет потери, но поражает всех своей стойкостью в войне, которая идет уже 35 месяцев.

Удастся ли Трампу быстро завершить войну

Как полагают многие эксперты, Трампу вряд ли удастся быстро закончить войну. Инициатива требует решимости и реальных уступок со стороны России, что маловероятно. Выгодные Путину инициативы и вовсе могут ослабить НАТО и создать прецедент.

Кроме того, санкции против российской верхушкой по-прежнему недостаточны. Олигархи сохраняют свое состояние, что позволяет Москве вести войну. Теневые танкеры РФ продолжают продавать нефть и предоставляют режиму финансовые ресурсы.

"Только сумасшедший может хотеть, чтобы война в Украине продолжалась. Но только дурак может хотеть, чтобы это закончилось тем, что Америка, а по умолчанию и остальные НАТО, заставит президента Зеленского стать на колени перед Путиным. Агрессия февраля 2022 года и следующих трех лет остается несправедливой, необоснованной и непростительной", - подчеркивается в материале.

Мирные инициативы Трампа – новости по теме:

Как сообщал Главред, в материале The Times написали, что в команде Трампа все еще обсуждают свою стратегию в отношении войны России против Украины. Киев пытается убедить Трампа в том, что поддержка украинского государства выгоднее, чем сделка с агрессором Россией.

Трамп может встретиться с Путиным уже в марте, считает депутат от оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Родерих Кизеветтер. Также он ожидает, что канцлер ФРГ Шольц встретится с Путиным до 23 февраля.

Россию не устраивают возможные инициативы Трампа по Украине, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. В частности, Москва против того, чтобы вступление Украины в НАТО отложили на 20 лет, а на украинской территории появились европейские миротворцы.

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Что известно о The Telegraph? The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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