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Заключение перемирия: Трамп не определился со стратегией в отношении Украины

Мария Николишин
4 января 2025, 14:01
336
Зеленский предложил США совместные инвестиции в разработку природных ресурсов Украины в рамках своего плана победы.
Заключение перемирия: Трамп не определился со стратегией в отношении Украины
Война в Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Главное:

  • Украина пытается показать, что соглашение с Россией обойдется США дорого
  • Трампу нужно заставить Путина сесть за стол переговоров

Пока избранный президент США Дональд Трамп готовится к вступлению в должность, Украина изо всех сил пытается его "очаровать" и показать, что сделка со страной-агрессором Россией обойдется Америке дорого в долгосрочной перспективе. Об этом пишет The Times.

Отмечается, что по закону, известному как Акт Логана, будущие администрации не могут вести политику с иностранными партнерами. Однако среди украинских чиновников бытует мнение, что команда Трампа все еще находится в процессе обсуждения своей стратегии, и Украина делает все возможное, чтобы повлиять на этот процесс.

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"Так, уже несколько недель доверенные лица президента Владимира Зеленского отправляются уговаривать окружение Дональда Трампа в Вашингтоне. При этом некоторые инициативы оказались довольно неожиданными", - говорится в сообщении.

В частности, председатель комитета по иностранным делам Рады Александр Мережко выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира.

По мнению Мережко, Трамп - "прагматик, а не догматик" и его можно привлечь на сторону Украины, если убедить его в том, что соглашение с Путиным в конце концов обойдется США дороже в долгосрочной перспективе.

Кроме того, Зеленский предложил США совместные инвестиции в разработку природных ресурсов Украины в рамках своего плана победы.

"Однако Россия до сих пор не показывает никаких признаков того, что готова обсуждать любые мирные соглашения, кроме тех, которые предусматривают полную капитуляцию Украины. Задача новой администрации заключается не только в том, чтобы стать посредником в заключении перемирия, но и в том, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров", - пишет The Times.

Заключение перемирия: Трамп не определился со стратегией в отношении Украины
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Позиция Трампа по войне в Украине - что известно

Как сообщал Главред, российский оппозиционный журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко заявил, что Трамп в случае провала переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным вполне может повернуться к Украине спиной, ведь будет больше сосредоточен на других вопросах.

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет, как и обещал, быстро закончить войну, но теперь он забыл о 24 часах и говорит о месяцах, а, если быть реалистами, то много месяцев.

Кроме того, Трамп часто заявлял, что завершит войну между Украиной и Россией за короткий срок. В сентябрьских дебатах он сказал, что война может быть завершена, еще до того, как он официально станет президентом. Однако в своих дальнейших заявлениях Трамп отмечал, что решить ситуацию в Украине будет сложнее, чем снизить напряженность на Ближнем Востоке.

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Что такое The Times?

The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

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