Трамп ослабил риторику относительно обещаний завершить войну "за сутки" - The Hill

В сентябрьских дебатах Трамп сказал, что война может быть завершена, еще до того, как он официально станет президентом.

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Трамп ослабил риторику / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

О чем говорится в статье The Hill:

Необходима готовность Зеленского и Путина к компромиссам

Зеленский считает, что Трампу будет "просто" повлиять на Путина

Трамп в свежих интервью был более осторожным в свох заявлениях

Новоизбранный президент Дональд Трамп во время предвыборной кампании провозгласил масштабные обещания, в частности положить конец войне в Украине еще до вступления в должность и поддерживать экономику США с помощью тарифов. Однако после победы на выборах в ноябре Трамп признал, что реализовать эти обещания может быть сложнее, чем предполагалось, пишет The Hill.

Трамп часто заявлял, что завершит войну между Украиной и Россией за короткий срок. В сентябрьских дебатах он сказал, что война может быть завершена, еще до того, как он официально станет президентом. Однако в своих дальнейших заявлениях Трамп отмечал, что решить ситуацию в Украине будет сложнее, чем снизить напряженность на Ближнем Востоке.

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На пресс-конференции в своем имении Мар-а-Лаго Трамп отметил, что урегулирование конфликта потребует готовности президента Украины Владимира Зеленского и правителя России Владимира Путина к заключению компромиссов. При этом он не уточнил, какие именно уступки должны сделать обе стороны.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью Fox News выразил мнение, что Трампу будет "просто" повлиять на Путина.

"Он сильнее. Соединенные Штаты сильнее. Экономика сильнее", - заявил Зеленский.

Кроме того, среди основных обещаний Трампа было снижение цен на продукты путем увеличения энергоснабжения. Он часто критиковал администрацию Байдена за высокую инфляцию и заявлял, что снижение стоимости товаров будет одним из его приоритетов.

Однако в своих более поздних интервью Трамп был более осторожным в отношении этих заявлений. В интервью журналу Time он отметил: "Трудно сбить вещи, которые поднялись".

Демократы обвинили Трампа в нарушении своих обещаний еще до начала президентства. Сенатор Элизабет Уоррен написала на платформе X: "Кандидат Трамп пообещал снизить цены на продукты, но теперь, кажется, даже не собирается пытаться".

Несмотря на амбициозные заявления по Украине и экономике, реализация обещаний Трампа сталкивается с многочисленными вызовами. На фоне заявлений о сложностях в регулировании глобальных конфликтов и экономической политики, критики отмечают, что предвыборная риторика Трампа может отличаться от реальных действий.

Трамп инфографика / Инфографика: Главред

Инициативы Трампа по завершению войны в Украине – новости по теме:

Как сообщал Главред, в начале декабря Трамп обратился к Путину и призвал его к миру.

Заявление последовало после того, как избранный президент США встретился с президентом Украины Зеленским и президентом Франции Макроном в Париже. Трамп сказал, что нужно прекращать огонь и начинать переговорный процесс.

Президент Владимир Зеленский отверг немедленное прекращение огня. Как отметил политик, сначала нужно обеспечить гарантии безопасности Украине, и только потом останавливать войну. Без гарантий делать этого нельзя, иначе РФ может в любой момент напасть снова.

У Путина назвали свои "условия" завершения войны: представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ "собирается" вести переговоры с позиции ультиматума Путина. Сам Путин, по словам Пескова, больше "приветствует" инициативы Глобального Юга (заморозка войны без вывода войск РФ с оккупированных территорий, - ред.), чем идею Трампа.

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