Будет ли заморозка войны в 2025 году: Свитан дал прогноз

Запустить механизм прекращения боевых действий технически невозможно в короткое время.

https://glavred.info/ukraine/budet-li-zamorozka-voyny-v-2025-godu-svitan-dal-prognoz-10627319.html Ссылка скопирована

Свитан считает, что заморозка войны вряд ли произойдет в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодный Яр, скриншот

Вы узнаете:

Возможно ли завершение войны в 2025 году

При каких условиях война в Украине можете окончиться

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан оценил шансы того, что в 2025 году, после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, будет объявлено прекращение огня в Украине.

По его словам, есть технически невозможные вещи.

"Запустить механизм прекращения боевых действий, заморозить войну и т.д. технически невозможно в короткое время. Это пытался сделать Порошенко, когда протяженность фронта была только 400 км: после Минска-1 и Минска-2 он пытался развести войска. Вспомните, сколько разводили войска! Этот опыт доказал, что технически всё это сделать невозможно", - сказал Свитан в интервью Главреду.

"Если с одной стороны стоит 30 тысяч войск, с другой стороны тоже 30 тысяч, и они уже сцепились, причём украинцы сражаются за освобождение своей территории, а россияне – в захватнической проплаченной войне, то развести их невозможно, пока украинцы не восстановят целостность своей страны и не уничтожат противника. Это невозможно сделать технически, как невозможно на самолёте долететь до Луны", - добавил он.

Свитан отметил, что сейчас численность группировок войск уже составляет более 600 тысяч, а протяженность фронта – до 2 тысяч км фронта, если считать от Кинбурнской косы до Курского и Белорусского направлений.

"Прекращение огня и разведение войск в таких условиях – это технически невозможные действия. Поговорить можно и о мире, и о справедливости, но на практике реализовать это нельзя", - уверен он.

Когда возможно завершение войны в Украине

Военный эксперт заявил, что завершение горячей фазы войны станет возможным только после того, как ВСУ выйдут на границы 1991 года.

"И – очень важный момент – даже после разгрома российской армии на нашей территории, даже после выхода ВСУ на границы 1991 года нужно будет доказать необходимость ухода украинских войск с российской территории. Ведь уже сейчас мы есть на Курском направлении, а будем и на белгородской земле, и на брянской. А это процессы, которые за один месяц или год не реализуются, они будут растянуты во времени", - заявил Свитан.

Военный эксперт считает, что оптимальный вариант – это введение войск ООН на границу 1991 года. Произойти это должно только с согласия военно-политического руководства Украины, армии и народа. Этот процесс также довольно длительный.

Свитан считает, что заморозка войны вряд ли произойдет в 2025 году.

"Кто бы там чего ни хотел и ни говорил, сколько бы ни надувал щёки, не получится за 24 часа остановить войну, в которой участвуют сотни тысяч военных, погибли сотни тысяч человек, а миллионы людей сорваны с земли, оторваны от своих домов", - сказал он.

"Эта перспектива даже не 2025 года: заморозка, мир и всё, что связано с мирными темами. Только года через три можно будет возвращаться к этой теме и говорить о том, как технически её воплотить в жизнь", - резюмировал Свитан.

Смотрите видео интервью с полковником запаса Романом Свитаном, в котором он поделился прогнозами на 2025 год относительно войны с Россией:

Когда закончится война в Украине - последние новости

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ни один переговорный процесс об окончании войны невозможен, потому что Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену.

Кремль "надеется" заморозить войну к 9 мая. Украина якобы готова уступить территории, а агрессор Россия, дескать, пойти на компромисс. Так называемые переговоры "кажутся неизбежными", пишет Sky News.

Как пишет Financial Times, война в Украине может завершиться мирным соглашением с РФ уже в 2025 году. Будущий президент Дональд Трамп может убедить Кремль серьезно отнестись к мирным переговорам. Издание сообщает, что Трамп может угрожать Путину усилением санкций и усилить поддержку Киева.

Другие новости:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред