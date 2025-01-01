'Трамп может повернуться к Украине спиной': названы цели нового президента США

О чем сказал Яковенко:
- Мировоззрение Трампа сформировано иначе и Украина не является для него приоритетом
- Тарифная война с Китаем проще для решения чем война в Украине
Трамп в случае провала переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным вполне может повернуться к Украине спиной, ведь будет больше сосредоточен на других вопросах. Об этом в интервью Главреду рассказал российский оппозиционный журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко.
По мнению Яковенко, мировоззрение Дональда Трампа устроено иначе, чем у многих других.
"Для вас и для меня Украина сегодня - главная страна, а вот для Трампа, предполагаю, Украина ценности не представляет. И я не исключаю, что в случае провала сделки он может отряхнуть руки и сказать, условно говоря, следующее: я забыл, где находится Украина. В Европе? Вот пусть европейцы и разбираются с этой проблемой. Война идет в Европе, и европейцы должны ее тушить так, как могут", - указывает Яковенко.
Он утверждает, что Трамп имеет другие приоритеты, такие как тарифная война с Китаем. В этой сфере он имеет все инструменты для достижения целей, в частности уменьшение присутствия китайских товаров на американском рынке. Ранее он предлагал ввести 60% тарифы на китайскую продукцию, а в случае необходимости может повысить пошлины до 100%.
Яковенко добавляет, что такой шаг значительно проще для реализации, чем развязывание войны в Украине.
Аналитик сказал, что Трамп также больше сосредоточен на внутренних вопросах, которые интересуют его избирателей, в частности урегулирование проблем с Китаем, депортация мигрантов и гендерные вопросы. Для его электората важнее ситуация внутри США, и многие из них даже не знают, где находится Украина.
"Еще одна важная задача для Трампа - "осушение вашингтонского болота". И здесь, как и в ситуации с Китаем, у него тоже есть необходимые ресурсы. Сейчас под Трампом в значительной степени будут судебная система и кадровые назначения. Он может уволить несколько десятков тысяч чиновников и закрыть институты, которые считает лишними", - указывает эксперт.
Яковенко предполагает, что из-за таких приоритетов Трамп может выбрать более легкие для себя задачи и в конце концов повернуться к Украине спиной.
"Но не утверждаю, что именно так и будет. Ведь последние высказывания Трампа и членов его команды как раз таки указывают на намерения помогать Украине. И это обнадеживает. В общем, возможны разные варианты развития событий. Трамп - непредсказуемый человек", - делает вывод эксперт.
Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, новоизбранный президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании объявил амбициозные планы, в частности завершить войну в Украине до начала своей каденции и поддерживать экономику США путем введения тарифов. Однако, как отмечает The Hill, после победы на выборах в ноябре Трамп признал, что выполнение этих обещаний может быть сложнее, чем он ожидал.
После его избрания все больше обсуждается вероятный разговор между Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко предположил, что Путин в таком диалоге попытается дискредитировать Украину и ее президента Владимира Зеленского, обвиняя Киев в нежелании переговоров. По мнению Яковенко, разговор между Трампом и Путиным выглядит практически неизбежным.
Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Трамп считает завершение войны в Украине возможным лишь при условии, если Киев будет сильным в военном плане.
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Кто такой Игорь Яковенко
Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951, Москва) - российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.
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