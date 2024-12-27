Завершение войны в Украине: Шольц раскрыл позицию Трампа

Дональд Трамп хочет прекращения войны, подчеркнул Олаф Шольц.

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Стала известна позиция Дональда Трампа по прекращению войны / Коллаж: Главред, фото: ua.depisiphotos.com, whitehouse.gov

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Трамп понимает - остановить войну можно, если Украина станет сильной

Удастся достичь скоординированной политики в отношении Украины

По мнению избранного президентом США Дональда Трампа, прекращение войны в Украине возможно, только если Киев будет сильным в военном плане, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Трамп понимает, что остановить войну можно только тогда, когда Украина станет сильной, подчеркнул он в интервью немецкому изданию t-online, отвечая на вопрос о том, боится ли канцлер, что "Трамп откажется от Украины".

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"Трамп хочет прекращения войны. И у меня сложилось впечатление, что он так же, как и мы, убежден, что это удастся только при условии, если Украина будет сильной в военном плане", – сказал канцлер ФРГ.

Он также не сомневается в том, что, "вопреки некоторым опасениям, нам удастся достичь скоординированной политики в отношении Украины между США и Европой, а также между США и Германией" и напомнил, что простое прекращение огня – это далеко не устойчивый мир.

"И это касается всего: ничего об Украине без Украины – другими словами, мы говорим с Украиной, а не об Украине. Я уже дважды разговаривал с будущим президентом США Трампом, и мы согласились, что мы – США и Европа – должны тесно координировать друг с другом все эти вопросы. На более позднем этапе мы также будем обсуждать гарантии безопасности для Украины, и Германия также будет играть в этом важную роль", – добавил Шольц.

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Кто такой Олаф Шольц? Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия. 19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

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