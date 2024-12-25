РФ отвергает пересмотр условий для переговоров с Украиной: в ISW раскрыли требования Путина

Страна-агрессор отказывается от любых компромиссов.

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РФ отвергает пересмотр условий для переговоров / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Ключевые тезисы ISW:

РФ хочет провести переговоры только на своих условиях

Какие условия были выдвинуты во время переговоров в Стамбуле

Аналитики Института изучения войны сообщили, что страна-агрессор Россия продолжает настаивать на том, что переговоры с Украиной должны базироваться исключительно на требованиях, выдвинутых Москвой во время переговоров в Стамбуле в 2022 году. Агрессор отказывается от любых компромиссов.

В частности, аналитики ISW отмечают, что высокопоставленный российский чиновник повторил условия российского диктатора Владимира Путина. Речь идет о спикере Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко.

видео дня

Во вторник 24 декабря она заявила, что Россия открыта к компромиссам в переговорах с Украиной, но будет строго придерживаться условий, которые она изложила во время переговоров в Стамбуле в марте 2022 года. Матвиенко добавила, что РФ не отступит от этих условий "ни на йоту".

Условия, выдвинутые во время переговоров в Стамбуле, свидетельствовали, что:

Украина будет постоянно нейтральным государством, которое не сможет вступить в НАТО;

на украинскую армию накладываются ограничения, аналогичные тем, которые были наложены Версальским договором на Германию после Первой мировой войны. Численность ВСУ ограничивается до 85 тысяч солдат.

Требования России в Стамбуле в основном представляли собой более подробные версии требований, которые Путин выдвигал за несколько месяцев до начала широкомасштабного вторжения в 2022 году, включая "демилитаризацию" и нейтралитет Украины.

Аналитики подчеркнули, что Матвиенко повторяет требование Путина, которое он высказал на "Прямой линии" 19 декабря. Другие высокопоставленные чиновники, вероятно, выступят в ближайшие недели с аналогичными заявлениями для внутренней и иностранной аудиторий.

В ISW продолжают считать, что активизация риторики российских чиновников, которые произносят условия Путина, отражают уверенность российского диктатора в том, что он сможет победить Украину в военном отношении. Это происходит несмотря на колоссальные потери, которые Украина нанесла российским войскам.

Переговоры с Россией - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что у Зеленского раскрыли перспективы возможных переговоров с Россией. Михаил Подоляк сообщил, что Путин находится в иррациональном понимании реальности и будет утверждать что угодно, лишь бы не потерпеть поражение в войне против Украины.

В Белом доме сделали громкое заявление о мирных переговорах Украины и РФ. Украина должна иметь возможность подойти к мирным переговорам с Россией с позиции силы, убежден Джо Байдена Майкл Карпентер. В Белом доме прокомментировали перспективы начала мирных переговоров Украины.

Стало известно о тайных переговорах Киева и Москвы. По данным издания агентства Reuters известно, что Киев и Москва провели переговоры при посредничестве Азербайджана о продлении транзита российского газа через территорию Украины.

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