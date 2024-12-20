Мирные переговоры Украины с РФ: в Белом доме сделали громкое заявление

Украине понадобится дополнительная военная помощь, убежден Майкл Карпентер.

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В США прокомментировал возможность переговоров Украины с РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 53 окрема механізована бригада

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Украина должна иметь возможность подойти к переговорам

Украине понадобится дополнительная военная помощь

В Белом доме прокомментировали перспективы начала мирных переговоров Украины со страной-агрессором РФ.

С соответствующим заявлением выступил высокопоставленный представитель администрации Джо Байдена Майкл Карпентер в интервью "Голосу Америки".

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Украина должна иметь возможность подойти к мирным переговорам с Россией с позиции силы, убежден он.

"Это прежде всего означает остановить разрушения на Донбассе. И по крайней мере стабилизировать эти линии... Это займет время, это перейдет на 2025 год и потребует больше ресурсов. Украине понадобится дополнительная военная помощь", - сказал представитель Белого дома.

В то же время он утверждает – идея о том, что россияне в сильной позиции является ошибочной, ведь количество уничтоженных и раненых россиян достигло 600 тыс. за 2,5 года войны.

"И, конечно, российская экономика - инфляция увеличивается, процентные ставки составляют 21% и могут повыситься. Так что Россия не на высоте. Но несмотря на это, нам придется обеспечить Украину ресурсами, чтобы она смогла победить", - добавил Карпентер.

Ранее сообщалось о том, что в переговорах Украины и РФ посредником может стать Китай. Идею Дональда Трампа по привлечению Китая в Белом доме не считают безумной.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина находится в процессе, когда нужно принять крайне важное решение - продолжать войну или вести переговоры о мире. Такое мнение высказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Ранее глава ОП Украины Андрей Ермак сообщил, что реальные переговоры с Москвой об устойчивом мире начнутся только тогда, когда у России закончатся ресурсы для ведения войны против Украины, сообщал Главред.

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Кто такой Майкл Карпентер? Майкл Карпентер - директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома, американский дипломат, работавший послом Соединенных Штатов в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в администрации Байдена, пишет Википедия.

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