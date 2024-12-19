Зеленский жестко ответил Путину на дуэль с 'Орешником': Сеть взорвалась мемами

Вкратце:
- Зеленский нецензурно высказался о Путине, который предлагает "дуэль" с "Орешником"
- Руководитель ОП назвал Путина "старым, сумасшедшим кретином"
- Пользователи соцсетей запустили флешмоб и создают мемы о Путине
Российский диктатор заявил, что Россия готова нанести удар по Киеву "Орешником" и предложил Украине "помериться" системами противовоздушной обороны. Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально ответил на предложение кремлевского лидера о так называемой "технологической дуэли".
"Люди гибнут, а ему "интересно"... Дурак (неценз., - Главред)", - так Зеленский прокомментировал заявление Путина о "дуэли" с ракетой "Орешник" в соцсети X.видео дня
К резкой критике присоединился и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В своем Telegram-канале он прокомментировал выступление Путина, где тот постоянно запинался и едва произнес "возросли налоги".
"Старый, сумасшедший кретин", - написал Ермак.
Волна мемов в Сети
Заявления президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака, в которых они резко высказались о российском диктаторе Владимире Путине, вызвали настоящий информационный взрыв в социальных сетях. Украинцы осуждают действия и риторику Кремля и одновременно не упустили возможности продемонстрировать свое чувство юмора.
Особый резонанс вызвала фраза Зеленского, где он нецензурно назвал Путина. Это высказывание объединило пользователей соцсетей в совместном флешмобе с соответствующим хэштегом.
В Twitter (теперь соцсеть X) и других платформах начали появляться мемы, высмеивающие абсурдные заявления российского диктатора о "технологической дуэли". Некоторые пользователи сравнивают Путина с персонажами из анекдотов, другие создают комичные иллюстрации, намекая на его оторванность от реальности.
Заявление Путина о "технологической дуэли" - что известно
Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин выступил с предложением провести "технологический эксперимент", вызвав Запад на "высокотехнологичную дуэль". Лидер РФ утверждает, что шансов сбить ракету "Орешник" нет, поскольку ее дальность достигает 5,5 тысячи км, а имеющиеся системы ПРО в Румынии и Польше не могут ее достать.
Поэтому он цинично предложил ударить "Орешником" по Украине, чтобы проверить, способны ли системы ПВО и ПРО Украины и ее западных партнеров перехватить такую ракету.
На пресс-конференции в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский назвал Путина "отморозком" из-за его идеи о "технологической дуэли" с запуском ракеты "Орешник" по Киеву. Зеленский отметил, что подобные заявления свидетельствуют о неадекватности кремлевского лидера.
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