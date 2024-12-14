'От Путина можно ждать всего': в ГУР оценили, ударит ли РФ 'Орешником' на праздники

Россия использовала все доступные виды оружия против Украины, но может применить и новые, отметил Андрей Черняк.

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В ГУР оценили вероятность нового российского удара "Орешником"/ Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ, Главред

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РФ уже использовала против Украины все многообразие имеющегося вооружения

Угроза новых атак остается

Новые удары возможны на рождественско-новогодние праздники

Россия уже использовала против Украины все доступные виды оружия. Однако не исключено, что враг может применять новые виды вооружений, в частности "Орешник". Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Черняк в эфире телемарафона.

"Вооруженные силы Российской Федерации применили против Украины уже все, что у них есть. Ждать ли каких-то дальнейших ударов каким-то другим оружием, - да, не стоит пренебрегать. Поэтому, безусловно, всем стоит реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях", - отметил он. видео дня

Черняк подчеркнул, что Россия не придерживается международного законодательства и не ведет войну честно. Именно поэтому нужно реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

"Безусловно, от Путина, от путинской власти можно ожидать всего, чего угодно", - добавил представитель ГУР.

По его словам, на рождественско-новогодние праздники и перед инаугурацией Дональда Трампа враг продолжит массированные ракетно-дронные атаки.

Ракетный комплекс "Кедр" / Инфографика: Главред

Угроза ракетных атак и удара "Орешником" - последние новости

Как сообщал Главред, Россия уже готовит новый массированный ракетный удар по Украине, вероятно, на новогодние и рождественские праздники. Военный аналитик Александр Коваленко считает, что атака может произойти между 23 и 26 декабря, не исключено, что враг применит ракету "Орешник".

Также руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что Россия может осуществить еще 2-4 массированные атаки по Украине до 20 января. По его словам, после масштабного обстрела россияне обычно берут паузу на 3-7 дней или больше.

Кроме этого, украинцам стоит быть готовыми к удару ракетой "Орешник" в течение недели. По словам военного эксперта Владислава Селезнева, Россия может осуществить атаку уже 18 декабря.

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Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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