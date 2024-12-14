ПВО может не сработать: названы неожиданные цели и сроки удара 'Орешником'

Военный аналитик Павел Нарожный прокомментировал вопрос о то, следует ли ожидать повторной массированной атаки РФ и может ли это быть удар ракетой "Орешник".
Эта ракета не является большой угрозой для Украины, ведь у россиян есть ракеты РС-26 в количестве 50-100 штук, подчеркнул он в комментарии Фокусу.
"Это вооружение было разработано Украиной, тогда как в 2015 году вышел указ президента о запрете сотрудничества с Россией, с тех пор украинская сторона не обслуживала это оружие. С большой вероятностью ракеты имеют какие-то технические проблемы, а россияне начали разрабатывать "Орешник", однако его боеголовка в несколько раз меньше той, что имеет РС-26, - пояснил аналитик.
Он отметил, что Украина на может сбивать "Орешник", но она существует в России в единичных количествах, ведь это экспериментальная ракета, и их в РФ — возможно одна-три штуки.
Аналитик отметил, что враг повторяет массированные атаки примерно через неделю. Он может бить по тем же целям, надеясь, что ПВО не сработает.
"Возможно, атака будет через 7-10 дней. Этот срок нужен для логистического процесса, чтобы привезти новые ракеты, загрузить их. Но в любом случае не надо игнорировать сигналы воздушной тревоги, потому что россияне могут ударить и через несколько дней. Возможно, они накопили уже ракеты на складах, поэтому делать такие прогнозы, что они ударят через неделю, десять дней — это практически нереальная задача. Они в любой день могут нанести удар", — подытожил он.
Как сообщал Главред, российская баллистическая ракета средней дальности под кодовым названием "Орешник" скорее всего является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", заявили в британской разведке. Она впервые была испытана в 2011 году, однако не поступила в серийное производство и обходится оккупантам намного дороже, чем ракеты других типов.
Если начинить баллистическую ракету средней дальности "Орешник" ядерным зарядом, то радиоактивное загрязнение будет размером с половину Днепропетровской области. В зависимости от направления ветра в момент взрыва радиоактивное загрязнение может понести и в Россию, и в Беларусь, и в Турцию, и в Европу. Такое мнение озвучил эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко.
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