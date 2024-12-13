После удара РФ: Сибига призвал срочно предоставить Украине системы ПВО

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- Удар РФ пришелся по энергетической системе Украины
- Украине нужны 20 систем ПВО
13 декабря, после массированной атаки страны-агрессора России по Украине, министр иностранных дел Андрей Сибига повторно призвал союзников срочно передать Украине системы противовоздушной обороны. Об этом он написал в соцсети Х.
Он подчеркнул, что сегодняшний удар России прежде всего пришелся по энергетической системе Украины.
"Россия стремится лишить нас энергии. Вместо этого мы должны лишить её средств террора. Я снова призываю срочно доставить 20 систем ПВО NASAMS, HAWK или IRIS-T", - заявил министр.
Системы ПВО для Украины - что известно
Напомним, как сообщал Главред, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что до конца 2024 года Украина получит от Германии еще одну зенитно-ракетную систему IRIS-T и дополнительные пусковые установки для ЗРК Patriot.
Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО удалось идентифицировать ряд систем, ракет и других составляющих средств ПВО, которые могут быть переданы Украине.
Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что члены НАТО поставят в Украину все системы противовоздушной обороны, которые могут предоставить. При этом, генеральный секретарь не уточнил, какое количество новых систем и каких типов может быть предоставлено.
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Кто такой Андрей Сибига?
Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.
С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.
В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.
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