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"Цель достигнута": в России цинично похвастались новым ударом по Украине

Мария Николишин
13 декабря 2024, 13:11
2732
РФ нанесла массированный удар высокоточными средствами по Украине.
'Цель достигнута': в России цинично похвастались новым ударом по Украине
Удар РФ по Украине / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ, скриншот

Кратко:

  • В Минобороны РФ отреагировали на удар по Украине
  • Там заявили, что это был ответ на удар по Таганрогу

В министерстве обороны страны-агрессора России цинично прокомментировали массированную атаку на объекты энергетики Украины.

В частности, там заявили, что это был "ответ" на удар ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге Ростовской области.

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Также утверждается, что цель утреннего удара "достигнута" и "все объекты поражены".

В военном ведомстве РФ добавили, что 11 декабря "с территории Украины был нанесен ракетный удар" якобы шестью американскими ракетами ATACMS по военному аэродрому в районе Таганрога.

"В ответ на применение американского дальнобойного оружия ВС РФ нанесен массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными БПЛА по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса", - говорится в заявлении.

Удар РФ по Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в пятницу, 13 декабря, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе работали силы ПВО.

Под массированным ударом страны-агрессора РФ находилась энергетика всей Украины. Из-за атаки на энергообъекты объем отключений света сегодня будет увеличен.

Ракетная атака на Украину продолжалась почти три часа, тогда как атака БпЛА продолжалась целых 11 часов. Опасной ситуация была для Стрыя, Бурштына, Одессы, Киевской агломерации, Кременчуга, Харьковщины.

Воздушные Силы рассказали, что радиотехническими войсками было обнаружено 287 средств воздушного нападения противника - 94 ракеты и 193 БпЛА.

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Что такое ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, произведенная американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твердом топливе. Ее различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.

ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и m142 HIMARS.

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