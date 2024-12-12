Кадыров набросился с угрозами на Украину: детали атаки БПЛА на Грозный

Кадыров утверждает, что его приспешники готовы отомстить Украине за атаку на спецполк.

https://glavred.info/world/kadyrov-nabrosilsya-s-ugrozami-na-ukrainu-detali-ataki-bpla-na-groznyy-10621847.html Ссылка скопирована

Кадыров убеждает, что серьезных повреждений в результате атаки нет / Коллаж: Главред, фото: Википедия, kremlin.ru, скриншоты из видео

Что сообщил Кадыров:

Украинские БПЛА атаковали спецполк полиции

В результате удара есть раненые

Приспешники Кадырова готовы к мести

В ночь на 12 декабря здание специального полка полиции имени Кадырова в Грозном, что в стране-агрессоре России, было атаковано беспилотниками. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о последствиях атаки и выдал гневное заявление о намерении отомстить.

По его данным, в результате удара беспилотников пострадало 4 бойцов караула, также повреждены крыша и стекла здания. На месте событий произошел пожар, однако Кадыров утверждает, что его удалось потушить.

видео дня

Традиционно он обвинил в атаке Украину и пригрозил, что резерв из 84 тысяч добровольцев и бойцов подразделений из Чеченской Республики готов выдвинуться на передовую по первому приказу.

"Мы этого так не оставим! И только за этих 4-х раненых мы положим 400 укронатовцев", - добавил он.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео последствий атаки дронов на Грозный:

Атака беспилотников на Чечню - последние новости

Напомним, уже не впервые украинские беспилотники залетают на территорию Чечни, что в РФ, и атакуют важные объекты там. В конце октября на территории Российского университета спецназа в чеченском Гудермесе после атаки беспилотника с воздуха произошел пожар.

Впоследствии, как писал Главред, беспилотник атаковал казарму полка спецназначения Рамзана Кадырова. Тогда местные власти долго не комментировали последствия атаки, но сообщалось о серьезных разрушениях.

Лишь спустя некоторое время Кадыров заявил, что якобы жертв атаки с их стороны нет, однако на каждом стратегическом объекте в Чечне есть "по десять украинских военнопленных". Якобы из-за этого есть жертвы среди военнопленных, но правозащитники отметили, что им не известны случаи содержания украинских военнопленных в Чечне на постоянной основе, поэтому, скорее всего, слова Кадырова не более чем ложь.

Читайте также:

Кто такой Рамзан Кадыров Младший сын Ахмата Кадырова, президента Чечни, погибшего в результате теракта 2004 года. В 1996 году стал помощником и личным охранником своего отца, который в те годы был муфтием Чечни и сторонником ее независимости. По собственному свидетельству Рамзана Кадырова, первого россиянина он убил в 16 лет. Когда же Кадыров-старший перешел на сторону федеральной власти и был назначен главой временной администрации Чечни, Рамзан стал начальником президентской службы безопасности. Позже участвовал в операциях по ликвидации чеченских повстанцев. Назначен президентом Чечни в 2007 году. Кадырова неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека во время его правления в Чечне. В 2022 году СБУ объявила Кадырова в розыск, как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред