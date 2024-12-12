Ракетный удар РФ по Запорожью: число жертв атаки выросло

Кратко:
- В Запорожье выросло число жертв ракетного удара РФ
- Под завалами остался еще один человек
В Запорожье спасатели деблокировали тело женщины из-под руин уничтоженного в результате российского ракетного удара 10 декабря здания.
Таким образом, количество жертв из-за вражеских обстрелов увеличилось уже до десяти человек.
"Тело женщины извлекли спасатели из-под завалов здания, разрушенного российской ракетой 10 декабря", - написал в Telegram руководитель Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
Он уточнил, что еще 22 человека были ранены.
"Под завалами остается еще один человек", - добавил начальник Запорожской ОВА.
Удар по Запорожью - последние новости
Как сообщал Главред, 10 декабря российские оккупанты нанесли удар по Запорожью.
Оккупанты били по центру города и разрушили частную клинику. Повреждены здания, которые расположены рядом. Известно о пострадавших и погибших.
О взрыве в Запорожье в 15:03 написал руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров. До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики в областях, где была объявлена воздушная тревога.
По состоянию на 11 декабря было известно о 6 погибших гражданах, еще 22 - получили ранения. Федоров отметил, что, по предварительным данным, повреждены 20 жилых домов и три нежилых здания. В ликвидации последствий вражеского удара задействованы более 160 человек и полсотни единиц техники.
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