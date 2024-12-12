Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Ракетный удар РФ по Запорожью: число жертв атаки выросло

Анна Ярославская
12 декабря 2024, 07:50
203
Под завалами остается еще один человек.

Последствия удара по Запорожью
Последствия удара по Запорожью / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС Запорожья

Кратко:

  • В Запорожье выросло число жертв ракетного удара РФ
  • Под завалами остался еще один человек

В Запорожье спасатели деблокировали тело женщины из-под руин уничтоженного в результате российского ракетного удара 10 декабря здания.

видео дня

Таким образом, количество жертв из-за вражеских обстрелов увеличилось уже до десяти человек.

"Тело женщины извлекли спасатели из-под завалов здания, разрушенного российской ракетой 10 декабря", - написал в Telegram руководитель Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Он уточнил, что еще 22 человека были ранены.

"Под завалами остается еще один человек", - добавил начальник Запорожской ОВА.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Удар по Запорожью - последние новости

Как сообщал Главред, 10 декабря российские оккупанты нанесли удар по Запорожью.

Оккупанты били по центру города и разрушили частную клинику. Повреждены здания, которые расположены рядом. Известно о пострадавших и погибших.

О взрыве в Запорожье в 15:03 написал руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров. До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики в областях, где была объявлена воздушная тревога.

  • Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря
    Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря Фото: Запорожская ОВА, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря
    Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря Фото: Запорожская ОВА, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря
    Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря Фото: Запорожская ОВА, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря
    Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря Фото: Запорожская ОВА, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря
    Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря Фото: Запорожская ОВА, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря
    Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря Фото: Запорожская ОВА, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря
    Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря Фото: Запорожская ОВА, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря
    Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря Фото: Запорожская ОВА, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря
    Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря Фото: Запорожская ОВА, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря
    Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря Фото: Запорожская ОВА, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря
    Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря Фото: Запорожская ОВА, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря
    Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря Фото: Запорожская ОВА, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря
    Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря Фото: Запорожская ОВА, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря
    Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря Фото: Запорожская ОВА, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря
    Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря Фото: Запорожская ОВА, Национальная полиция Украины

По состоянию на 11 декабря было известно о 6 погибших гражданах, еще 22 - получили ранения. Федоров отметил, что, по предварительным данным, повреждены 20 жилых домов и три нежилых здания. В ликвидации последствий вражеского удара задействованы более 160 человек и полсотни единиц техники.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Запорожья новости Украины война России и Украины ракетный удар
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ленд-лиза для Украины не будет: в США утвердили оборонный бюджет на 2025 год

Ленд-лиза для Украины не будет: в США утвердили оборонный бюджет на 2025 год

08:40Украина
Кадыров набросился с угрозами на Украину: детали атаки БПЛА на Грозный

Кадыров набросился с угрозами на Украину: детали атаки БПЛА на Грозный

08:26Мир
Ракетный удар РФ по Запорожью: число жертв атаки выросло

Ракетный удар РФ по Запорожью: число жертв атаки выросло

07:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на сегодня 12 декабря: Девам - деньги будут литься рекой, Стрельцам - чудеса

Гороскоп на сегодня 12 декабря: Девам - деньги будут литься рекой, Стрельцам - чудеса

"Если ты уже идешь, то иди": Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с Мирзояном

"Если ты уже идешь, то иди": Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с Мирзояном

Чем отличаются два дерева: надо найти 3 отличия всего за 14 секунд

Чем отличаются два дерева: надо найти 3 отличия всего за 14 секунд

Китайский гороскоп на завтра 12 декабря: Драконам - битва, Быкам - обиды

Китайский гороскоп на завтра 12 декабря: Драконам - битва, Быкам - обиды

Как варить яйца всмятку: секрет приготовления, о котором мало кто знает

Как варить яйца всмятку: секрет приготовления, о котором мало кто знает

Последние новости

08:40

Ленд-лиза для Украины не будет: в США утвердили оборонный бюджет на 2025 год

08:33

"Очень волновался": сын Шепелева и Фриске серьезно пострадал - детали

08:26

Кадыров набросился с угрозами на Украину: детали атаки БПЛА на Грозный

08:10

Запугивание ударом Орешника по Украинемнение

07:50

Ракетный удар РФ по Запорожью: число жертв атаки вырослоФото

"До конца года": у Зеленского ответили на заявления Орбана о срыве "перемирия""До конца года": у Зеленского ответили на заявления Орбана о срыве "перемирия"
07:25

Где 3 отличия между изображениями голубей: на загадку дается всего 12 секунд

06:55

Ситуация критическая: армия РФ в шести километрах от Покровска – ISW

06:10

Какова политика Израиля в отношении Сирии прямо сейчас?мнение

05:57

Гороскоп на завтра 13 декабря: Девам - интересный день, Козерогам - бешеная удача

Реклама
05:00

Какой сегодня праздник 12 декабря 2024 года: что нельзя делать, чтобы не заболеть

04:45

В жизнь ворвутся неудачи и нищета: что нельзя делать 12 декабря - приметы

04:30

Почему японцы берут автомобили в аренду, но не ездят на них: ответ удивит

02:30

"Идеальные условия для нас": эксперт озвучил, что Трамп может предложить Украине

02:07

Для чего шоколадные фигурки делают пустыми внутри: объяснение удивит

02:01

Прилет по зданию полка МВД в Грозном, взрывы в Курске: на РФ идет атака дронов

01:42

ТОП-4 самых стильных знаков зодиака: кто всегда выглядит безупречно

01:30

Кейт Мосс отшила графа, который младше нее на 13 лет - что произошло

01:18

40 000 солдат НАТО могут отправиться в Украину: что задумали Макрон с Туском

00:39

Новогодний лайфхак от бабушек: что надо добавить к елке, чтобы она стояла дольше

11 декабря, среда
23:55

Изоляция участников и политстерильность: на Евровидении-2025 ввели новые правила

Реклама
23:52

Преданные, умные и неприхотливые: топ-5 пород для тех, кто впервые заводит собакуВидео

23:50

После взрывов часть Севастополя без света: объявили "неотложный ремонт"

23:13

Готовит "громкий старт": Reuters раскрыло план Трампа на первый день президентства

22:55

Нужна сиделка: предательница Лолита впервые вышла на связь после болезни

22:50

"Что-то пошло не так": в Instagram, Facebook и WhatsApp произошел масштабный сбой

22:30

"Будет еще одна попытка": когда РФ может ударить по Украине "Орешником" - Пентагон

22:17

"Принимать нестандартные решения": что придумал Сырский на Покровском направлении

22:15

Крым всколыхнули мощные взрывы: россияне подняли вертолеты из-за атаки дронов

22:04

"Хочу, чтобы мы снова": предательница Повалий ошарашила новым заявлением

22:00

Скандал с Орбаном, новая угроза "Орешника" и конец войны: главные новости Украины, дайджест

21:38

Опытные фермеры подвешивают капусту для кур зимой: зачем они это делают

21:36

Известная певица рассказала, чего Потап лишил Настю Каменских

21:27

Звезда Netflix умер в 37 лет: накануне переболел таинственным заболеванием

21:10

Дежавю с "Минском-3": дипломат объяснил, заставят ли Украину к переговорам

20:56

Герою шоу "Холостяк" диагностировали неизлечимый рак

20:50

В Украине может остановиться единственный завод, который производит компоненты для брони: громкие подробности

20:47

"Система работает на пределе": в Минэнерго сказали, сколько продлятся отключения света

20:23

Как помыть дверцу духовки между стеклами: хозяйкам рассказали о "тайном" методеВидео

20:21

Евровидение-2025: кто попал в лонглист Национального отбораВидео

20:07

"Конец войны в Украине за 24 часа": Зеленский объяснил намерения Трампа

Реклама
20:00

Враг отказывается выполнять приказы на ключевом направлении: детали от ВСУ

19:50

"Приглашение дается всей территории Украины": Зеленский - о вступлении в НАТО

19:29

Как правильно пользоваться мерными стаканчиками: важный совет для хозяек

19:10

Риск нового "Минска" с посредниками: чего ждать от новой Контактной группымнение

19:05

Самые частые ошибки с диванами: как избежать интерьерных провалов - простые советы

18:51

Переговоры Украины и РФ: дипломат сказал, стартуют ли они после инаугурации Трампа

18:48

Полиция разоблачила схему договорных матчей: Милевский отреагировал на свою "причастность"

18:41

Жорин признал, что Украина сейчас проигрывает войну: "не вижу нашей стратегии"

18:31

Водителям на заметку: сколько можно проехать на авто с горящей лампочкой топлива

17:59

"Я сказала ДА": известная певица выходит замуж

Новый год 2025
Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый год
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
#}
Мы используем cookies
Принять