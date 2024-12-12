Ракетный удар РФ по Запорожью: число жертв атаки выросло

Под завалами остается еще один человек.

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Последствия удара по Запорожью / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС Запорожья

Кратко:

В Запорожье выросло число жертв ракетного удара РФ

Под завалами остался еще один человек

В Запорожье спасатели деблокировали тело женщины из-под руин уничтоженного в результате российского ракетного удара 10 декабря здания.

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Таким образом, количество жертв из-за вражеских обстрелов увеличилось уже до десяти человек.

"Тело женщины извлекли спасатели из-под завалов здания, разрушенного российской ракетой 10 декабря", - написал в Telegram руководитель Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Он уточнил, что еще 22 человека были ранены.

"Под завалами остается еще один человек", - добавил начальник Запорожской ОВА.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Удар по Запорожью - последние новости

Как сообщал Главред, 10 декабря российские оккупанты нанесли удар по Запорожью.

Оккупанты били по центру города и разрушили частную клинику. Повреждены здания, которые расположены рядом. Известно о пострадавших и погибших.

О взрыве в Запорожье в 15:03 написал руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров. До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики в областях, где была объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 11 декабря было известно о 6 погибших гражданах, еще 22 - получили ранения. Федоров отметил, что, по предварительным данным, повреждены 20 жилых домов и три нежилых здания. В ликвидации последствий вражеского удара задействованы более 160 человек и полсотни единиц техники.

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