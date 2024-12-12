Прилет по зданию полка МВД в Грозном, взрывы в Курске: на РФ идет атака дронов

Коротко:
- Ресурсы РФ заявили, что произошла дроновая атака на здание второго полка МВД Чечни в этом городе
- В Курске также говорят о сильных взрывах
В ночь на 12 декабря, около полуночи, сразу в двух городах Российской Федерации - Курске и Грозном прогремели сильные взрывы. Об этом сообщил российский информационный ресурс "ВЧК-ОГПУ".
В 0:16 появилась информация, что жители Курска слышали мощный взрыв и опубликовали видео, на котором видно масштабную детонацию.
И двух минут не прошло, как "ВЧК-ОГПУ" написал, что стало известно о том, что БПЛА, возможно, атаковали здание второго полка МВД Чечни в Грозном.
В сети показали кадры "прилета" БПЛА в Грозном, якобы по зданию полка МВД.
Впоследствии стало известно, что после дронового удара есть раненые среди силовиков. К месту взрыва съезжаются спецслужбы.
По данным российских Telegram-каналов, минимум 5 машин "скорой" увезли жертв попадания в ближайшую больницу.
Кроме этого, также и в Курске в начале суток прогремели взрывы - об этом сообщают местные медиа и телеграмм-каналы.
"Сработала система ПВО. О вероятных жертвах и пострадавших пока нет никакой информации", - пишет местный портал Mordov Media.
Официальных сообщений от российских властей по поводу ударов по Курску и Грозному пока не поступало.
Взрывы в РФ - что известно
Не так давно дрон попал в казарму спецназа Кадырова. Инцидент произошел в столице Чечни, Грозном.
Как сообщал Главред, также и Крым всколыхнули мощные взрывы вечером 11 декабря. Сообщалось о том, что работала ПВО, из-за атаки дронов в воздух подняли вертолеты.
Впоследствии после взрывов часть Севастополя без света. После отключения компания "Севастопольэнерго" объявила, что это произошло из-за "неотложных ремонтных работ".
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Кто такой Рамзан Кадыров
Младший сын Ахмата Кадырова, президента Чечни, погибшего в результате теракта 2004 года. В 1996 году стал помощником и личным охранником своего отца, который в те годы был муфтием Чечни и сторонником ее независимости. По собственному свидетельству Рамзана Кадырова, первого россиянина он убил в 16 лет. Когда же Кадыров-старший перешел на сторону федеральной власти и был назначен главой временной администрации Чечни, Рамзан стал начальником президентской службы безопасности. Позже участвовал в операциях по ликвидации чеченских повстанцев. Назначен президентом Чечни в 2007 году. Кадырова неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека во время его правления в Чечне. В 2022 году СБУ объявила Кадырова в розыск, как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования, пишет Википедия.
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