"Что-то пошло не так": в Instagram, Facebook и WhatsApp произошел масштабный сбой

Meta работает над тем, чтобы вернуть все к нормальному состоянию как можно скорее.

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В Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевое:

В WhatsApp невозможно отправлять сообщения

В Facebook и Instagram не удается зайти

Meta работает над решением неудобств

Пользователи Сети сообщают о масштабных сбоях в работе нескольких сервисов Meta, включая Facebook (и Messenger), Instagram и WhatsApp.

По данным DownDetector, количество жалоб на ошибки в этих приложениях уже достигает десятков тысяч. В частности, пользователи отмечают, что в WhatsApp невозможно отправлять сообщения, а на Facebook и Instagram возникают проблемы со входом.

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На официальной странице Meta, где публикуется информация о статусе и сбоях в их бизнес-продуктах, пока не появилось никаких упоминаний об этих проблемах.

Издание The Verge также сообщает о сбоях в работе Threads, нового продукта Meta.

"DownDetector показывает большие и внезапные всплески жалоб на работу Facebook, WhatsApp, Messenger и Instagram. На странице Instagram в DownDetector, например, было зарегистрировано более 70 000 сообщений о проблемах с платформой, что свидетельствует о том, что это массовая проблема. А по Facebook поступило более 100 000 сообщений", - пишет издание.

Однако компания сразу не предоставила ответа на запрос относительно ситуации.

По информации Reuters, некоторые пользователи Facebook и Instagram начали жаловаться в соцсети X, что при попытке входа они видели сообщение об ошибке: "Что-то пошло не так", а также указание, что "Meta работает над исправлением".

Впоследствии представители Meta прокомментировали ситуацию.

"Мы понимаем, что техническая проблема влияет на способность некоторых пользователей получать доступ к нашим приложениям. Мы работаем над тем, чтобы вернуть все к нормальному состоянию как можно скорее, и приносим извинения за неудобства", - говорится в заявлении компании в соцсети X.

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