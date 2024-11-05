Слушает разговоры и передает данные: назван кухонный гаджет, который шпионит

Аэрогрилль уличили в шпионаже за своими хозяевами.

https://glavred.info/techno/slushaet-razgovory-i-peredaet-dannye-nazvan-kuhonnyy-gadzhet-kotoryy-shpionit-10611362.html Ссылка скопирована

Эйр Фрайер следит за своими пользователями / Коллаж Главред, фото FOOD & WINE/NICK SIMPSON, Pixabay

Новомодный кухонный гаджет Эйр Фрайер, который использует горячий воздух вместо горячего масла для приготовления пищи, предлагая быструю и здоровую альтернативу фритюрницам, оказался не таким уж полезным.

Как пишет британский таблоид The Daily Mail, эксперты предупреждают, что несколько популярных кухонных помощниц шпионят за ничего не подозревающими пользователями.

Защитник прав потребителей проанализировал три вида эйр фрайеров, продаваемые в Великобритании, и обнаружил, что все три требуют разрешения на прослушивание разговоров пользователей.

видео дня

"Наше исследование показывает, как умные производители техники и фирмы, с которыми они работают, в настоящее время могут собирать данные у потребителей и это часто делается с небольшой или нулевой прозрачностью", — сказал Гарри Роуз, редактор журнала Which?.

Результаты исследования следуют за чередой ужасающих историй о том, как необходимая кухонная вещь, внезапно вспыхнула.

Для анализа Which? оценил три фритюрницы по шести категориям: согласие, прозрачность, безопасность данных, минимизация данных, трекеры и удаление данных.

На основе этих оценок исследователи дали каждому продукту общую оценку конфиденциальности.

Для чего нужны лайфхаки? Лайфхак – (англ. life hack) – простая хитрость или полезный совет, который помогает решить какую-либо проблему. В Oxford Dictionaries Online[en] еще в 2011 году добавили слово "лайфхак" и дали ему следующее определение: стратегия или технология, применяемая для более эффективного управления разовыми или ежедневными делами. Лайфхаки можно часть встретить в Интернете, они публикуются как текст, инфографика, изображения или видеоконтент. Простые советы помогают экономить время, деньги и упрощают решение повседневных бытовых и рабочих задач, пишет Википедия.

Анализ показал, что все три продукта, которые принимали участие в исследовании, знали точное местоположение своих клиентов и хотели получить разрешение на запись звука на телефоне пользователя.

Приложение одного из аппарата, подключалось к трекерам Facebook, Pangle (рекламная сеть TikTok для бизнеса) и китайского технологического гиганта Tencent (в зависимости от местоположения пользователя), в то время как другой аэрогрилль хотел узнать пол и дату рождения пользователя при настройке учетной записи.

Между тем, другие марки аэрогриля отправляли персональные данные на серверы в Китае.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред