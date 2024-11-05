Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Техно и IT

Слушает разговоры и передает данные: назван кухонный гаджет, который шпионит

Алена Кюпели
5 ноября 2024, 10:12
233
Аэрогрилль уличили в шпионаже за своими хозяевами.
Эйр Фрайер следит за своими пользователями
Эйр Фрайер следит за своими пользователями / Коллаж Главред, фото FOOD & WINE/NICK SIMPSON, Pixabay

Новомодный кухонный гаджет Эйр Фрайер, который использует горячий воздух вместо горячего масла для приготовления пищи, предлагая быструю и здоровую альтернативу фритюрницам, оказался не таким уж полезным.

Как пишет британский таблоид The Daily Mail, эксперты предупреждают, что несколько популярных кухонных помощниц шпионят за ничего не подозревающими пользователями.

Защитник прав потребителей проанализировал три вида эйр фрайеров, продаваемые в Великобритании, и обнаружил, что все три требуют разрешения на прослушивание разговоров пользователей.

видео дня

"Наше исследование показывает, как умные производители техники и фирмы, с которыми они работают, в настоящее время могут собирать данные у потребителей и это часто делается с небольшой или нулевой прозрачностью", — сказал Гарри Роуз, редактор журнала Which?.

Результаты исследования следуют за чередой ужасающих историй о том, как необходимая кухонная вещь, внезапно вспыхнула.

Для анализа Which? оценил три фритюрницы по шести категориям: согласие, прозрачность, безопасность данных, минимизация данных, трекеры и удаление данных.

На основе этих оценок исследователи дали каждому продукту общую оценку конфиденциальности.

Для чего нужны лайфхаки?

Лайфхак – (англ. life hack) – простая хитрость или полезный совет, который помогает решить какую-либо проблему. В Oxford Dictionaries Online[en] еще в 2011 году добавили слово "лайфхак" и дали ему следующее определение: стратегия или технология, применяемая для более эффективного управления разовыми или ежедневными делами.

Лайфхаки можно часть встретить в Интернете, они публикуются как текст, инфографика, изображения или видеоконтент. Простые советы помогают экономить время, деньги и упрощают решение повседневных бытовых и рабочих задач, пишет Википедия.

Анализ показал, что все три продукта, которые принимали участие в исследовании, знали точное местоположение своих клиентов и хотели получить разрешение на запись звука на телефоне пользователя.

Приложение одного из аппарата, подключалось к трекерам Facebook, Pangle (рекламная сеть TikTok для бизнеса) и китайского технологического гиганта Tencent (в зависимости от местоположения пользователя), в то время как другой аэрогрилль хотел узнать пол и дату рождения пользователя при настройке учетной записи.

Между тем, другие марки аэрогриля отправляли персональные данные на серверы в Китае.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

семейная жизнь
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Взрывы гремели в восьми областях: РФ била по Украине ракетами и десятками БПЛА

Взрывы гремели в восьми областях: РФ била по Украине ракетами и десятками БПЛА

11:15Украина
Россияне нанесли удар по Запорожью: есть погибшие и раненые - детали

Россияне нанесли удар по Запорожью: есть погибшие и раненые - детали

10:49Украина
В США начались выборы президента: уже известны первые результаты голосования

В США начались выборы президента: уже известны первые результаты голосования

10:09Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Влупит 5-градусный мороз и засыплет снегом: регионы, где будет худшая погода

Влупит 5-градусный мороз и засыплет снегом: регионы, где будет худшая погода

Когда в Украине потеплеет: синоптик назвала точную дату

Когда в Украине потеплеет: синоптик назвала точную дату

Целая область под угрозой: стала известна цель наступления РФ в 2025 году

Целая область под угрозой: стала известна цель наступления РФ в 2025 году

Тоня Матвиенко рассказала про расставание с Арсеном Мирзояном

Тоня Матвиенко рассказала про расставание с Арсеном Мирзояном

Это опасность: почему в Украине массово исчезают воробьи - объяснение орнитолога

Это опасность: почему в Украине массово исчезают воробьи - объяснение орнитолога

Последние новости

11:27

Надо иметь "орлиное зрение", чтобы заметить ответ: какие 3 различия между картинками

11:21

Исчезнет навсегда: как вывести кухонную моль в домашних условиях - надежный методВидео

11:15

Взрывы гремели в восьми областях: РФ била по Украине ракетами и десятками БПЛА

11:04

"Россия – активная угроза": как Путин может вмешаться в избирательный процесс США

10:56

"Злая тетка": Гузеева опозорилась во время шоу и нарвалась на жесткий хейт

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:50

Предприниматель назвал ключевой вызов бизнесу во время войны

10:49

Россияне нанесли удар по Запорожью: есть погибшие и раненые - детали

10:37

Зеленский хочет втянуть Польшу в войну с Россией - вице-премьер Польши

10:31

"Надо готовить к обороне": Попович сказал, есть ли угроза наступления РФ на Киев

Реклама
10:21

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 ноября (обновляется)

10:12

Слушает разговоры и передает данные: назван кухонный гаджет, который шпионит

10:09

В США начались выборы президента: уже известны первые результаты голосования

10:05

Об урожае можно забыть: где нельзя сажать малину

09:53

"Опасная ставка": ВСУ используют Abrams и Bradley на Курщине вместо Донбасса - Forbes

09:39

НАТО может рассмотреть вопрос перехвата ракет над Украиной - Сикорский

09:24

"Будет коллапс": РФ готовит ракеты для удара по Украине - полковник назвал цели

08:46

Новое наступление РФ: аналитик описал худший сценарий - есть ли угроза для Запорожья

08:37

Грозит ли Украине обвал фронта: военный эксперт сказал, какие города под угрозой

08:23

Карта Deep State онлайн за 5 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:20

Трампу снова "прилетело" из толпы: охранник среагировалВидео

Реклама
08:09

ВСУ могли уничтожить десятки солдат КНДР: в разведке Южной Кореи отреагировали

07:46

"Я скончалась": блогерша предсказала свою смерть в эфире

07:19

"Убийцы!": королеву Испании и ее мужа забросали грязьюВидео

06:51

Россия атаковала Киев дронами: на Оболони работали силы ПВО

06:43

Армия РФ оккупировала село Степановка в Донецкой области - DeepState

06:29

Атлантида Западной цивилизации: чего ждать после выборов в США?мнение

05:58

Ошибается почти каждая хозяйка: что делать, если пригорает сковорода

05:37

Рыба будет ловиться одна за другой: названа лучшая наживка для рыбалкиВидео

05:00

Какой сегодня праздник 5 ноября 2024: почему нельзя поднимать деньги с земли

04:35

Для чего нужны ручки над головой в авто: водители будут удивлены

04:01

Этикет в аэропортах и самолетах: что надеть и как правильно себя вестиВидео

03:30

Китай обо всем знал: дипломат рассказал, на какую помощь для России "дал добро" ПекинВидео

03:01

Об утюге можно забыть: как предотвратить появление заломов на одежде

02:36

Почувствуют магию Нового 2025 года: 5 знаков зодиака, которых ждет настоящее чудо

02:00

РФ пыталась устроить теракты на самолетах в США: в WSJ раскрыли детали операции

01:30

47-летней звезде "Бухты Доусона" диагнострировали онкологию

01:00

Настоящие целители мира: какие знаки зодиака способны исцелять и спасать других

00:39

Армия КНДР может начать бои уже в ближайшие дни: в Госдепе США обеспокоены

04 ноября, понедельник
23:50

"Дайте мне поле": известный украинский репер вступил в Нацгвардию

23:25

ВСУ не в лучшем положении на фронте: Жорин дал важный прогноз о боях зимой

Реклама
23:23

Спокойно пройдем зиму: в Минэнергетики разнесли прогноз СМИ по отключениям света

22:35

После нескольких месяцев знакомства: популярная украинская певица выходит замуж

22:27

Кремль не скроет: башкиры в 3,5 раза чаще гибнут в Украине, чем москвичи - ГУР

22:20

Помощь Украине может прекратиться: в СМИ раскрыли подготовку Европы к победе Трампа

22:04

Число увеличивается: сколько военных КНДР уже в Курской области - ЗеленскийВидео

21:20

"Громкий" закон о дровах: нардеп сказал, к кому могут прийти с проверками

21:06

Кухонная губка, которая используется годами: как часто ее надо менять и почему

21:02

Оккупанты выходят на секретные позиции: ситуация в Часовом Яру напряженная

21:00

Канада готовит отправку первой систему ПВО NASAMS: Зеленский раскрыл детали решения

20:19

Снится метель и снег: эксперты растолковали известное сновидение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзии
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять