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Квадроберы, Фарион и бусификация: что гуглили украинцы в 2024 году - ТОП-запросов

Даяна Швец
10 декабря 2024, 13:33
81
Главные поиски года украинцев в Google опубликованы в Сети.
Квадроберы, Фарион и бусификация: что гуглили украинцы в 2024 году - ТОП-запросов
Что искали украинцы в Google в 2024 году / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Коротко:

  • Графики отключения и Сырский - лидеры интереса среди украинцев
  • Популярные фильмы: от "20 дней в Мариуполе" до "Конотопской ведьмы"
  • Что покупали украинцы в 2024-м - от EcoFlow до солнечных панелей

В этом году украинцы чаще всего искали в Google информацию о графиках отключения электроэнергии, чемпионат Евро-2024 и главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Топ поисковых запросов обнародован в блоге Google.

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В рейтинге людей, к которым рос интерес, лидером стал именно Сырский. Также среди популярных запросов были имена таких известных персон, как Дональд Трамп, Камала Харрис и боксер Александр Усик.

В категории потерь больше всего украинцев интересовали Ирина Фарион, Алексей Навальный и Ален Делон.

Что касается покупок, в топе оказались EcoFlow, зарядные станции, инверторы и солнечные панели.

Самые популярные поисковые запросы:

  • график отключения света,
  • Евро-2024,
  • Александр Сырский,
  • Олимпийские игры 2024, Олимпийские игры 2024,
  • Пасха 2024,
  • Усик,
  • Ирина Фарион,
  • Суджа,
  • 20 дней в Мариуполе,
  • Евровидение 2024.

Самые интересные личности:

  • Александр Сырский,
  • Александр Усик,
  • Дональд Трамп,
  • Сергей Лавров,
  • Камала Харрис,
  • Майк Тайсон,
  • Николай Тищенко,
  • Павел Дуров,
  • Клавдия Петровна,
  • Соня Морозюк.

Самые большие потери:

  • Ирина Фарион,
  • Алексей Навальный,
  • Ален Делон,
  • Анастасия Заворотнюк,
  • Александр Масляков,
  • Вячеслав Узелков,
  • Александр Ширвиндт,
  • Виталий Белоножко,
  • Богдан Сташкив,
  • Шеннен Догерти.

Вопрос "Что такое?":

  • МСЭК,
  • РЭБ,
  • терриконы,
  • очереди отключения света,
  • ЦНАП,
  • справка ок-7,
  • КАБ,
  • бусификация,
  • квадроберы,
  • чиназес.

Популярные покупки:

  • EcoFlow,
  • вентилятор,
  • зарядная станция,
  • инвертор,
  • iPhone 16,
  • дубайский шоколад,
  • сквиш-лапка,
  • гелевый аккумулятор на 100 ампер,
  • солнечные панели,
  • тюбинг.

Самые ожидаемые фильмы:

  • 20 дней в Мариуполе,
  • Мыслями наизнанку 2,
  • Дюна 2,
  • Солтберн,
  • Субстанция,
  • Веном 3,
  • Люблю тебя ненавидеть,
  • Ужас 3,
  • Дикий робот,
  • Конотопская ведьма.

Google и Украина - последние новости

Как писал Главред, Google не обходит Украину стороной и часто составляет свои "топы".

Если сравнить Топ 2024 года и довоенного 2021 года, можно увидеть четкую разницу. К примеру, три года назад украинцы вводили запросы "Холостяк", МакЅим и поп-ит.

Более того, несколько лет назад Google назвал Топ-10 кулинарных запросов украинцев. Самым популярным рецептом стал рецепт сырников.

А когда независимости Украины исполнялось 30 лет, Google поздравил украинцев с праздником новым дудлом. Художники Google использовали цвета национального флага Украины - синий и желтый. А в центр композиции поставили стилизованное изображение казацкой чайки с украинским трезубцем на парусе.

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Что такое Google?

Google - американская публичная транснациональная корпорация, которую основали в 1998 году аспиранты Стэнфордского университета Ларри Пейдж и Сергей Брин. Самый популярный поисковый сервис по состоянию на 2021 год, имеет в собственности, в частности, YouTube и Blogger. Штаб-квартира корпорации расположена в Кремниевой долине, представительства компании также есть в Северной Америке, Австралии, Европе и Азии, пишет Википедия.

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Александр Усик Пасха Усик Google Морозюк Дональд Трамп Ирина Фарион Ален Делон Анастасия Заворотнюк Николай Тищенко Олимпийские игры Майк Тайсон Конотоп Дюна Алексей Навальный Масляков Вячеслав Узелков Сергей Лавров Павел Дуров Google Chrome лучшие фильмы Александр Сырский Камала Харрис Убийство Ирины Фарион Суджа iPhone 16 квадроберы
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