Квадроберы, Фарион и бусификация: что гуглили украинцы в 2024 году - ТОП-запросов

Главные поиски года украинцев в Google опубликованы в Сети.

https://glavred.info/ukraine/kvadrobery-farion-i-busifikaciya-chto-guglili-ukraincy-v-2024-godu-top-zaprosov-10621307.html Ссылка скопирована

Что искали украинцы в Google в 2024 году / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Коротко:

Графики отключения и Сырский - лидеры интереса среди украинцев

Популярные фильмы: от "20 дней в Мариуполе" до "Конотопской ведьмы"

Что покупали украинцы в 2024-м - от EcoFlow до солнечных панелей

В этом году украинцы чаще всего искали в Google информацию о графиках отключения электроэнергии, чемпионат Евро-2024 и главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Топ поисковых запросов обнародован в блоге Google.

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В рейтинге людей, к которым рос интерес, лидером стал именно Сырский. Также среди популярных запросов были имена таких известных персон, как Дональд Трамп, Камала Харрис и боксер Александр Усик.

В категории потерь больше всего украинцев интересовали Ирина Фарион, Алексей Навальный и Ален Делон.

Что касается покупок, в топе оказались EcoFlow, зарядные станции, инверторы и солнечные панели.

Самые популярные поисковые запросы:

график отключения света,

Евро-2024,

Александр Сырский,

Олимпийские игры 2024, Олимпийские игры 2024,

Пасха 2024,

Усик,

Ирина Фарион,

Суджа,

20 дней в Мариуполе,

Евровидение 2024.

Самые интересные личности:

Александр Сырский,

Александр Усик,

Дональд Трамп,

Сергей Лавров,

Камала Харрис,

Майк Тайсон,

Николай Тищенко,

Павел Дуров,

Клавдия Петровна,

Соня Морозюк.

Самые большие потери:

Ирина Фарион,

Алексей Навальный,

Ален Делон,

Анастасия Заворотнюк,

Александр Масляков,

Вячеслав Узелков,

Александр Ширвиндт,

Виталий Белоножко,

Богдан Сташкив,

Шеннен Догерти.

Вопрос "Что такое?":

МСЭК,

РЭБ,

терриконы,

очереди отключения света,

ЦНАП,

справка ок-7,

КАБ,

бусификация,

квадроберы,

чиназес.

Популярные покупки:

EcoFlow,

вентилятор,

зарядная станция,

инвертор,

iPhone 16,

дубайский шоколад,

сквиш-лапка,

гелевый аккумулятор на 100 ампер,

солнечные панели,

тюбинг.

Самые ожидаемые фильмы:

20 дней в Мариуполе,

Мыслями наизнанку 2,

Дюна 2,

Солтберн,

Субстанция,

Веном 3,

Люблю тебя ненавидеть,

Ужас 3,

Дикий робот,

Конотопская ведьма.

Google и Украина - последние новости

Как писал Главред, Google не обходит Украину стороной и часто составляет свои "топы".

Если сравнить Топ 2024 года и довоенного 2021 года, можно увидеть четкую разницу. К примеру, три года назад украинцы вводили запросы "Холостяк", МакЅим и поп-ит.

Более того, несколько лет назад Google назвал Топ-10 кулинарных запросов украинцев. Самым популярным рецептом стал рецепт сырников.

А когда независимости Украины исполнялось 30 лет, Google поздравил украинцев с праздником новым дудлом. Художники Google использовали цвета национального флага Украины - синий и желтый. А в центр композиции поставили стилизованное изображение казацкой чайки с украинским трезубцем на парусе.

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Что такое Google? Google - американская публичная транснациональная корпорация, которую основали в 1998 году аспиранты Стэнфордского университета Ларри Пейдж и Сергей Брин. Самый популярный поисковый сервис по состоянию на 2021 год, имеет в собственности, в частности, YouTube и Blogger. Штаб-квартира корпорации расположена в Кремниевой долине, представительства компании также есть в Северной Америке, Австралии, Европе и Азии, пишет Википедия.

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