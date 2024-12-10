Квадроберы, Фарион и бусификация: что гуглили украинцы в 2024 году - ТОП-запросов

Коротко:
- Графики отключения и Сырский - лидеры интереса среди украинцев
- Популярные фильмы: от "20 дней в Мариуполе" до "Конотопской ведьмы"
- Что покупали украинцы в 2024-м - от EcoFlow до солнечных панелей
В этом году украинцы чаще всего искали в Google информацию о графиках отключения электроэнергии, чемпионат Евро-2024 и главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
Топ поисковых запросов обнародован в блоге Google.
В рейтинге людей, к которым рос интерес, лидером стал именно Сырский. Также среди популярных запросов были имена таких известных персон, как Дональд Трамп, Камала Харрис и боксер Александр Усик.
В категории потерь больше всего украинцев интересовали Ирина Фарион, Алексей Навальный и Ален Делон.
Что касается покупок, в топе оказались EcoFlow, зарядные станции, инверторы и солнечные панели.
Самые популярные поисковые запросы:
- график отключения света,
- Евро-2024,
- Александр Сырский,
- Олимпийские игры 2024, Олимпийские игры 2024,
- Пасха 2024,
- Усик,
- Ирина Фарион,
- Суджа,
- 20 дней в Мариуполе,
- Евровидение 2024.
Самые интересные личности:
- Александр Сырский,
- Александр Усик,
- Дональд Трамп,
- Сергей Лавров,
- Камала Харрис,
- Майк Тайсон,
- Николай Тищенко,
- Павел Дуров,
- Клавдия Петровна,
- Соня Морозюк.
Самые большие потери:
- Ирина Фарион,
- Алексей Навальный,
- Ален Делон,
- Анастасия Заворотнюк,
- Александр Масляков,
- Вячеслав Узелков,
- Александр Ширвиндт,
- Виталий Белоножко,
- Богдан Сташкив,
- Шеннен Догерти.
Вопрос "Что такое?":
- МСЭК,
- РЭБ,
- терриконы,
- очереди отключения света,
- ЦНАП,
- справка ок-7,
- КАБ,
- бусификация,
- квадроберы,
- чиназес.
Популярные покупки:
- EcoFlow,
- вентилятор,
- зарядная станция,
- инвертор,
- iPhone 16,
- дубайский шоколад,
- сквиш-лапка,
- гелевый аккумулятор на 100 ампер,
- солнечные панели,
- тюбинг.
Самые ожидаемые фильмы:
- 20 дней в Мариуполе,
- Мыслями наизнанку 2,
- Дюна 2,
- Солтберн,
- Субстанция,
- Веном 3,
- Люблю тебя ненавидеть,
- Ужас 3,
- Дикий робот,
- Конотопская ведьма.
Google и Украина - последние новости
Как писал Главред, Google не обходит Украину стороной и часто составляет свои "топы".
Если сравнить Топ 2024 года и довоенного 2021 года, можно увидеть четкую разницу. К примеру, три года назад украинцы вводили запросы "Холостяк", МакЅим и поп-ит.
Более того, несколько лет назад Google назвал Топ-10 кулинарных запросов украинцев. Самым популярным рецептом стал рецепт сырников.
А когда независимости Украины исполнялось 30 лет, Google поздравил украинцев с праздником новым дудлом. Художники Google использовали цвета национального флага Украины - синий и желтый. А в центр композиции поставили стилизованное изображение казацкой чайки с украинским трезубцем на парусе.
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Что такое Google?
Google - американская публичная транснациональная корпорация, которую основали в 1998 году аспиранты Стэнфордского университета Ларри Пейдж и Сергей Брин. Самый популярный поисковый сервис по состоянию на 2021 год, имеет в собственности, в частности, YouTube и Blogger. Штаб-квартира корпорации расположена в Кремниевой долине, представительства компании также есть в Северной Америке, Австралии, Европе и Азии, пишет Википедия.
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