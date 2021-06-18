Вкусная статистика: Google назвал Топ-10 кулинарных запросов украинцев

Google назвал Топ кулинарных запросов украинцев / Google Ukraine

Пандемия внесла свои коррективы в различные сферы повседневной жизни украинцев – многие перешли на удаленный режим работы или учебы и стали больше времени проводить дома – соответственно больше времени уделять кулинарии.

Это показывает и статистика Google Поиска в Украине – так, за последние 12 месяцев количество поисковых запросов украинских пользователей Google со словом "рецепт" выросло на 29% по сравнению с аналогичным периодом год назад.

Какие же рецепты чаще всего искали украинские пользователи в Google за последний год? Как ни удивительно, самым популярным рецептом за последние 12 месяцев стал рецепт сырников. Также среди популярных блюд: блины, солянка и шарлотка.

Сырники Блины Солянка Шарлотка Лазанья Шуба Пицца Пасха Плов Панкейк

Кроме того, в категории "Салаты" наиболее востребованным среди украинских пользователей Google оказался рецепт салата "Цезарь". Среди рецептов пирогов лидером стал тертый пирог, а среди тортов – "Наполеон". Также украинцы активно искали рецепты молочного коктейля и коктейля Маргарита.

Также команда Google дала несколько советов относительно того, как сделать время на кухне более продуктивным и интересным:

Используйте режим поиска в YouTube – и вы получите подборку видео с наглядными пошаговыми рекомендациями по приготовлению тех или иных блюд. Кроме того, когда вы ищете в Google, в результатах вы кроме сайтов сможете увидеть ссылки на видео на YouTube.

Часто интересные рецепты можно найти на сайтах на незнакомом языке. Даже не обладая на иностранном языке, на котором написан рецепт, вы сможете легко понять смысл – в Google Chrome встроен Переводчик, который быстро переведет весь текст сайта на понятный язык прямо на странице сайта.

С помощью поиска Google можно сразу получить быстрые ответы – краткую информацию с ответом на запрос ниже поисковой строки без необходимости заходить на сайты: калькулятор, конвертер единиц измерения, количество калорий. Вы даже можете голосом установить таймер на определенное время. Часто в иностранных рецептах указано объем или вес в унциях или других единицах, и Google легко поможет перевести одну меру веса или объема в другую.

Вы собрались готовить, например, киш со шпинатом и рикоттой, а вот рикотты у вас под рукой не оказалось. Воспользуйтесь картами Google, чтобы найти ближайшие магазины, где можно купить этот продукт. Для этого в поиске на Картах введите или скажите голосом "купить рикотту рядом", и вы увидите на карте ближайшие магазины, где можно купить этот продукт. Это особенно может пригодиться, если вы находитесь в незнакомом районе.

Если вам на глаза попался незнакомый продукт, помочь его идентифицировать может приложение Google Объектив. Наведите камеру на объект, и приложение определит, что перед вами (он даже отличит петрушку от кинзы). Кроме этого Google Объектив умеет переводить тексты в режиме реального времени, находить информацию о местах и объекты вокруг вас.

Чтобы готовить на кухне было веселее, включите плейлист или радиостанцию "Music for cooking" на YouTube Music. Или найдите свою любимую песню и с выпадающего меню выберите функцию "Включить радио" – YouTube Music автоматически подберет вам похожи песни.

Чтобы сохранить все интересные рецепты в одном месте, воспользуйтесь функцией "Коллекции" в приложении Google на своем смартфоне. Функция позволяет создавать тематические коллекции из ссылок, фото или видео и получать быстрый доступ к нужной информации. Доступ к своим коллекциям можно получить и на компьютере, открыв страницу www.google.com/collections.

Google Keep – удобное приложение для создания заметок. Записывайте идеи и планы, составляйте списки покупок и получайте своевременные напоминания. Вы можете сфотографировать рецепт или документ, чтобы потом быстро найти снимок в Google Keep.

Ранее исследовательская компания TNS Ukraine опубликовала список самых популярных в Украине интернет-ресурсов. Согласно свежей статистике, интерес украинцев к маркетплейсам и интернет-магазинам заметно поугас.