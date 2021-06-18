Вкусная статистика: Google назвал Топ-10 кулинарных запросов украинцев

Самым популярным рецептом за последние 12 месяцев стал рецепт сырников. Также среди популярных блюд: блины, солянка и шарлотка.
Пандемия внесла свои коррективы в различные сферы повседневной жизни украинцев – многие перешли на удаленный режим работы или учебы и стали больше времени проводить дома – соответственно больше времени уделять кулинарии.
Это показывает и статистика Google Поиска в Украине – так, за последние 12 месяцев количество поисковых запросов украинских пользователей Google со словом "рецепт" выросло на 29% по сравнению с аналогичным периодом год назад.
Какие же рецепты чаще всего искали украинские пользователи в Google за последний год? Как ни удивительно, самым популярным рецептом за последние 12 месяцев стал рецепт сырников. Также среди популярных блюд: блины, солянка и шарлотка.
- Сырники
- Блины
- Солянка
- Шарлотка
- Лазанья
- Шуба
- Пицца
- Пасха
- Плов
- Панкейк
Кроме того, в категории "Салаты" наиболее востребованным среди украинских пользователей Google оказался рецепт салата "Цезарь". Среди рецептов пирогов лидером стал тертый пирог, а среди тортов – "Наполеон". Также украинцы активно искали рецепты молочного коктейля и коктейля Маргарита.
Также команда Google дала несколько советов относительно того, как сделать время на кухне более продуктивным и интересным:
- Используйте режим поиска в YouTube – и вы получите подборку видео с наглядными пошаговыми рекомендациями по приготовлению тех или иных блюд. Кроме того, когда вы ищете в Google, в результатах вы кроме сайтов сможете увидеть ссылки на видео на YouTube.
- Часто интересные рецепты можно найти на сайтах на незнакомом языке. Даже не обладая на иностранном языке, на котором написан рецепт, вы сможете легко понять смысл – в Google Chrome встроен Переводчик, который быстро переведет весь текст сайта на понятный язык прямо на странице сайта.
- С помощью поиска Google можно сразу получить быстрые ответы – краткую информацию с ответом на запрос ниже поисковой строки без необходимости заходить на сайты: калькулятор, конвертер единиц измерения, количество калорий. Вы даже можете голосом установить таймер на определенное время. Часто в иностранных рецептах указано объем или вес в унциях или других единицах, и Google легко поможет перевести одну меру веса или объема в другую.
- Вы собрались готовить, например, киш со шпинатом и рикоттой, а вот рикотты у вас под рукой не оказалось. Воспользуйтесь картами Google, чтобы найти ближайшие магазины, где можно купить этот продукт. Для этого в поиске на Картах введите или скажите голосом "купить рикотту рядом", и вы увидите на карте ближайшие магазины, где можно купить этот продукт. Это особенно может пригодиться, если вы находитесь в незнакомом районе.
- Если вам на глаза попался незнакомый продукт, помочь его идентифицировать может приложение Google Объектив. Наведите камеру на объект, и приложение определит, что перед вами (он даже отличит петрушку от кинзы). Кроме этого Google Объектив умеет переводить тексты в режиме реального времени, находить информацию о местах и объекты вокруг вас.
- Чтобы готовить на кухне было веселее, включите плейлист или радиостанцию "Music for cooking" на YouTube Music. Или найдите свою любимую песню и с выпадающего меню выберите функцию "Включить радио" – YouTube Music автоматически подберет вам похожи песни.
- Чтобы сохранить все интересные рецепты в одном месте, воспользуйтесь функцией "Коллекции" в приложении Google на своем смартфоне. Функция позволяет создавать тематические коллекции из ссылок, фото или видео и получать быстрый доступ к нужной информации. Доступ к своим коллекциям можно получить и на компьютере, открыв страницу www.google.com/collections.
- Google Keep – удобное приложение для создания заметок. Записывайте идеи и планы, составляйте списки покупок и получайте своевременные напоминания. Вы можете сфотографировать рецепт или документ, чтобы потом быстро найти снимок в Google Keep.
Ранее исследовательская компания TNS Ukraine опубликовала список самых популярных в Украине интернет-ресурсов. Согласно свежей статистике, интерес украинцев к маркетплейсам и интернет-магазинам заметно поугас.