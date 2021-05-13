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Названы самые популярные сайты среди украинцев: инфографика

13 мая 2021, 20:25

Согласно свежей статистике за апрель, интерес украинцев к маркетплейсам и интернет-магазинам заметно поугас.

Интернет
Рейтинг самых популярных в Украине сайтов / Myslo

Исследовательская компания TNS Ukraine опубликовала список самых популярных в Украине ресурсов за апрель 2021 года.

Тройка лидеров остается непоколебимой уже который месяц – это Google, Youtube и Facebook. Замыкают первую пятерку рейтинга интернет-энциклопедия со свободным контентом Wikipedia и интернет-магазин Rozetka.ua.

По данным исследования, за последний месяц интерес пользователей к интернет-магазинам и всевозможным маркетплейсам заметно поугас. Впрочем, несмотря на общую потерю в охвате, сайты Prom.ua, Olx.ua по-прежнему входят в Топ-10 сайтов Украины. Кроме этого, в рейтинг попал онлайн-магазин Epicentrk.ua (18-е место).

Новости уже традиционно находятся в фокусе внимания украинцев. Самыми популярными новостными ресурсами в апреле стали Pravda.com.ua (12-е место) и Bbc.com (16-е место). Введеные из-за коронавируса ограничения повлияли на возобновление популярности ресурса Naurok.com.ua. Также в рейтинг вернулся портал Osvita.ua.

Рейтинг самых популярных в Украине сайтов за апрель 2021 / TNS Ukraine

Для составления инфографика компания использовала данные Kantar CMeter. Здесь представлены desktop и mobile интернет-пользователи в возрасте 14-70 лет. Исследование CMeter объединяет данные из 3-х источников, а данные из всех источников объединяются в режиме реального времени, что гарантирует отсутствие потерь в данных.

Ранее мы сообщали, что Google будет удерживать налоги с украинских блогеров на YouTube.

Так, украинским видеоблогерам, которые не предоставят компании запрошенную налоговую информацию, придется платить до 24% со всей суммы дохода. Причём речь идёт не только о рекламных просмотрах, но и доходах с YouTube Premium, Super-чата, Super-стикеров и членства на каналах.

Google Facebook YouTube УНИАН интернет-магазины Новая почта Википедия новости Магазин Розетка
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